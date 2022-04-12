【美股開市】憧憬美通脹見頂　債息回落道指升百點（不斷更新）

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美國公布3月通脹（CPI）數據後，美國10年期債息急跌，退守2.7厘水平，隨着油價在100美元反覆，尤其是在不計食品及能源價格的核心通脹遜預期，市場憧憬通脹見頂，減低聯儲局加息壓力，利好資產市場價格。

美股開市，道指升105點，納指升1.2%。油價漲5%，紐約期油升5%至99.1美元，布蘭特期油升5.5%至103.93美元。

美國3月通脹按年升8.5%，超預期的8.4%，續創40年高位，前值為7.9%；按月升1.2%，符預期的1.2%，前值為0.8%。在不計食品及能源價格的核心通脹方面，按年升6.5%，遜預期的6.6%，前值為6.4%；按月升0.3%，遜預期的0.5%，前值為0.5%。

至於3月實質平均時薪按年跌2.7%，實質平均周薪按年跌3.6%。

戰爭方面，普京指出，烏克蘭已脫離早前共識，俄烏談判陷入僵局。

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即市走勢：

【21：30】美股開市，道指升105點，納指升1.2%。

【20：43】道指期貨升120點，納指期貨升1.2%

【12：41】道指期貨跌152點，報34155點；標指期貨跌22點，報4389點；納指期貨跌85點或0.6%，報13904點。

【11：12】【股神巴菲特】監管文件揭巴菲特一度拒絕向高盛找數 巴郡購Alleghany交易來自晚餐一席話？

【10：30】【字節跳動】TikTok今年廣告收入超越Twitter、Snap總和 一半收入來自美國

【10：02】【加密貨幣】美債撲2.8厘、納指瀉2% 拖累比特幣失守4萬關、以太幣跌穿3000關

【09：57】【新股IPO】港獨角獸Prenetics與鄭志剛旗下SPAC合併獲美證交會批准 料5月中納斯達克上市

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==以下4月11日（周一）股市==

聯儲局加息預期升溫，美10年期債息撲2.8厘，續創逾3年高位。美股3大指數周一跌勢加劇，道指曾瀉逾440點，納指挫逾2%；紐約期油一度大跌逾5%。

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道指收市挫413點，報34308點；標指跌75點，報4412點；納指跌299點或2.18%，報13411點。特斯拉（Tesla）舵手馬斯克放棄加入Twitter董事局，惹來進一步增持股份的揣測，Twitter逆市彈1.7%，特斯拉則急跌4.9%。

一向被視為「鴿派」的美國芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯（Charles Evans）表示，單次加息半厘是聯儲局的考慮選項，如果當局要在今年12月底之前讓利率回復中性，意味着聯儲局在今年餘下6次會議，有數次需要調高利率半厘。即使提前3個月達致中性，也不會對經濟構成重大打擊，因為美國經濟基調良好。

美10年期債周一最高曾見2.794厘，超越2年期債息的2.5879厘，惟仍低於5年期債息的2.8375厘及7年期債息的2.8577厘，意味美債孳息曲綫雖扭轉前端倒掛的情況，惟中後段仍續倒掛。

俄烏局勢及其對全球通脹的影響仍受關注。評級機構標普表示，俄羅斯以盧布而不是美元，向境外債券持有人支付到期本金與利息，已出現選擇性外債違約事件，為一個多世紀以來首次。投資者不太可能將盧布，兌換成相當於最初到期金額的美元。

多國聯手釋放石油儲備的消息續困擾油價，加上內地疫情升溫下持續封城引發需求憂慮，布蘭特期油最多曾挫5.1%，低見97.57美元的逾三周低 ； 紐約期油最多曾跌5.4%，低見93.74美元，是自2月底以來低位，其後跌幅收窄至約3.3%。

焦點新聞：

【美股一周前瞻】聚焦3月通脹數據、料CPI按年升8.4% 美股迎銀行股業績期

即市走勢：

【03：44】標普500指數跌至季度低點，現跌近1.6%，道指跌超1%，納指跌超2%。

【03：30】比特幣跌破40000美元關口，為3月18日以來首次，跌5.06%。

【03：19】Daily Journal公佈Q1持倉：大幅減持阿里巴巴逾30萬股

【02：56】美國官員：拜登未就俄烏問題要求印度表明立場

當地時間4月11日，美國總統拜登與印度總理莫迪進行長達一小時線上會晤，就印度在俄烏衝突中的立場交換坦誠看法。據美國有線電視新聞網（CNN）援引美國政府官員的報道，該官員說，拜登並沒有在會晤中要求莫迪就俄烏局勢發表明確立場，也沒有要求莫迪承諾停止從俄羅斯購買能源。

【02：43】俄羅斯外交部發言人扎哈囉娃表示， 俄方將對法國宣佈再驅逐6名俄駐法外交人員作出回應。持續驅逐俄羅斯外交人員不會改變俄羅斯在烏克蘭問題上的立場。

【02：38】NYMEX 5月天然氣期貨收漲5.81%，報6.6430美元/百萬英熱單位，延續上周累漲逾9.7%的表現。

【02：35】紐約5月原油期貨收跌2.97美元，跌幅4.04%，報94.29美元，上周累計跌逾1%。

【02：02】亞馬遜將分七種到期時間發行總共127.5億美元公司債

【02：00】俄航空運輸局：俄方將對歐盟決定將俄航空公司列入黑名單採取回應措施

【02：00】美國總統拜登將在今春與莫迪在日本東京的四國會議上會晤。

【01：04】俄央行：俄羅斯通脹率將在2024年回到4%的目標

俄羅斯央行的年度報告稱，俄羅斯的通脹率將在2024年回到4%的目標。俄羅斯央行4月11日發布的文件指出，截至2021年底，俄羅斯的通脹率為8.4%

【00：56】美股午市跌逾200點，道指跌261點或0.75%，報34459點；納指跌239點或1.75%，報13471點；標指跌57點或1.27%，報4431點

【00：48】美10年期債息突破2.7厘水平，創3年新高，最高曾見2.7798厘，創2019年1月以來的最高水平。

【00：41】白宮國家經濟委員會主任布賴恩·迪斯：通脹將會在年末和明年緩和，預計周二公布的CPI數據將會上升。

【00：28】歐市盤初，德國10年期基準國債收益率漲11.4個基點，報0.821%，逼近2015年9月1日頂部0.822%。

【00：21】美國20年期債息漲幅高達9個百分點至3%。

【23：56】紐約聯儲調查顯示3月份消費者通脹預期再創新高

紐約聯儲銀行周一發布消費者調查顯示，一年通脹預期中值從一個月前的6%升至6.6%，達到2013年有數據以來的最高水平。三年通脹預期則從6個月前的4.2%降至3.7%。根據報告，各年齡段、教育層次和收入水平的消費者的短期通脹預期普遍上升。消費者預計未來一年房價將上漲6%，高於2月預計的5.7%；預計食品價格將上漲9.6%。同時，更多受訪者預計一年後失業率將高於現在水平，並且當前財務狀況比一年前更差，家庭預算將面臨更大壓力。

【23：44】歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌0.61%，英國富時100指數跌0.65%，歐洲斯托克50指數跌0.49%。

【22：15】美股三大指數仍偏軟，道指跌幅收窄至0.1%或42點，報34673點；標指挫0.8%或35點，報4452點；納指仍維持逾1%跌幅，跌156點，報13554點。

【22：10】內地據報重批遊戲版號的消息，刺激個別中概股如嗶哩嗶哩（美：BILI）及虎牙（美：HUYA）早段走高。嗶哩嗶哩勁升一成，虎牙亦錄逾半成升幅。

【21：33】美股開市道指約跌百點，納指跌1.3%。

【21：09】多國聯手釋放石油儲備的消息續困擾油價，加上內地疫情升溫下持續封城引發需求憂慮，布蘭特期油最多曾挫5.1%，低見97.57美元的逾三周低，紐約期油最多曾跌5.4%，低見93.74美元，是自2月底以來低位。

【21：03】十年期美債息續升至逾3年高位，周一最高曾報2.7798厘，高於兩年期美債息的2.5879厘，惟仍低於5年期美債息的2.8375厘及7年期美債息的2.8577厘，意味美債孳息曲線仍部份倒掛。另一邊廂，十年期德債息抽升至0.817厘的逾六年半高位。

【20：50】美股三大指數期貨偏軟，道指挫0.5%或158點，報34453點；標指跌0.8%或35點，報4448點；納指續弱跌1.3%或181點，報14145點。

【12：32】道指期貨跌184點，報34536點；標指期貨跌29點，報4459點；納指期貨跌113點或0.8%，報14213點。

【11：32】【TWTR】Twitter CEO：馬斯克臨門決定不加入董事會 馬斯克再起公投：要刪除twitter中的「w」嗎？

【10：22】【債息倒掛】巴隆氏：債息倒掛不用怕 五大理由相信美國經濟未衰退

【10：00】【專訪】瑞士百達陳東：通脹迫使大動作加息 不認為美股會有強勁回報

【08：15】【Twitter】馬斯克建議Twitter Blue減價兼禁賣廣告 訂戶可用狗狗幣支付費用

【07：30】美股上周五個別發展，美滙指數一度衝破100大關，利率亦繼續飆升，10年期美債息突破2.7厘，創3年新高。另邊廂，新一輪美企業績期本周揭序幕，投資者關注高通脹會否影響盈利表現，道指收市升137點，報34721點；標指跌11點，報4488點；納指跌186點或1.34%，報13711點。

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責任編輯：梁浩碩