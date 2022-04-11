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【美股期貨】道指期貨跌184點　納指期貨跌0.8%（不斷更新）

股市 12:39 2022/04/11

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美股動態不斷更新

美股期貨周一於亞洲時段向下，其中道指期貨跌184點，納指期貨跌113點或0.8%。美國本周焦點將落於3月通脹數據。另外，銀行股將為美股業績期揭開序幕。

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁】

    點擊圖片放大

焦點新聞：

【美股一周前瞻】聚焦3月通脹數據、料CPI按年升8.4%　美股迎銀行股業績期

即市走勢：

【12：32】道指期貨跌184點，報34536點；標指期貨跌29點，報4459點；納指期貨跌113點或0.8%，報14213點。

【11：32】【TWTR】Twitter CEO：馬斯克臨門決定不加入董事會　馬斯克再起公投：要刪除twitter中的「w」嗎？

【10：22】【債息倒掛】巴隆氏：債息倒掛不用怕　五大理由相信美國經濟未衰退

【10：00】【專訪】瑞士百達陳東：通脹迫使大動作加息　不認為美股會有強勁回報

【08：15】【Twitter】馬斯克建議Twitter Blue減價兼禁賣廣告　訂戶可用狗狗幣支付費用

【07：30】美股上周五個別發展，美滙指數一度衝破100大關，利率亦繼續飆升，10年期美債息突破2.7厘，創3年新高。另邊廂，新一輪美企業績期本周揭序幕，投資者關注高通脹會否影響盈利表現，道指收市升137點，報34721點；標指跌11點，報4488點；納指跌186點或1.34%，報13711點。

即睇美股收市：

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美股上周動態，詳情請看：【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、山東黃金及廣汽集團

責任編輯：梁浩碩

美股 港股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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