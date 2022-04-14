【美股期貨】道指期貨升73點　納指期貨升0.4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股期貨周四亞洲時段向好，其中道指期貨升73點，納指期貨升60點或0.4%。美國今日將公布3月零售銷售數據、進口物價指數、上周初領失業救濟人數、4月密歇根大學消費者信心指數初值。

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即市走勢：

【13：05】道指期貨升73點，報34638點；標指期貨升10點，報4457點；納指期貨升60點或0.4%，14277點。

【08：35】【AMZN】亞馬遜向商戶徵收5%燃油及通脹附加費

【07：57】【美企業績】貝萊德上季收入略遜預期 資產管理規模回落至10萬億美元以下水平

==以下4月13日（周三）股市==

美國3月生產物價指數（PPI）飈11.2%破紀錄，市場憧憬通脹觸頂，美債息回落，帶動美股周三低開後反覆回升，納指勁彈2%，道指倒漲逾300點。

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美債息下跌利好股市，道指收市升344點，報34564點；標指升49點，報4446點；納指升272點或2.03%，報13643點。10年期美債息曾跌穿2.7厘，低見2.646厘，最新報2.704厘。

摩根大通（美：JPM）為美股首季業績期揭開序幕，期內淨利潤按年大跌42%；每股盈利2.63美元。摩通上季就預期信貸損失作逾9億美元撥備後，共錄14.6億美元信貸損失，連同俄羅斯相關應收衍生品價值造成的5.24億美元虧損入帳，均累及盈利。摩通股價受壓，股價挫3.3%。

科技股造好，特斯拉（Tesla）漲3.6%，蘋果反彈1.6%。

另外，輝瑞（Pfizer）行政總裁布爾拉（Albert Bourla）表示，集團可能在今年秋季研製出新品種新冠疫苗，能同時防禦Omicron及傳統病毒，民眾無須分別接種兩款疫苗。

美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，早前公布的消費物價指數（CPI）反映聯儲局落後於形勢，需要急起直追 ； 聯儲局只有對導致通脹上升的各個環節作出應對措施，才可以取得持久的收效。

通脹升溫，金價連續第5個交易天上揚，紐約期金周三收市升0.4%，報1984.7美元，創一個月新高。

美國上周30年期定息按揭利率平均升至5.13厘，是2018年11月以來首度突破5厘水平。前一周平均值為4.9厘。

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即市走勢：

【03：21】美國國防部發言人柯比：不到一個星期前曾試圖聯繫俄羅斯國防部長，但是俄羅斯方面沒有興趣進行會談。

【02：59】捷克外交部發言人倫卡·杜稱，俄羅斯當天已宣佈驅逐捷克駐莫斯科副大使，該舉動是對捷克3月底驅逐俄羅斯大使館一名外交官的回應。捷克副大使需要在72小時內離境。

【02：59】丹麥交通管理局發佈，從4月16日開始，俄羅斯船隻不得在丹麥港口停靠。

【02：50】俄羅斯宣布制裁398名美國眾議員

【02：48】美國總統拜登批准向烏克蘭提供8億美元的額外軍事援助。

【01：30】元宇宙公司Meta Platform（原Facebook）漲幅收窄至不足0.4%，印度國家支付公司（NPCI）公告稱，Meta旗下WhatsApp可以向1億UPI用戶提供服務（較之前多出0.6億）。

【01：25】路透社消息，眾多石油貿易商將從5月15日開始，削減俄羅斯石油的採購量。美、布兩油漲幅達3%，現分別報104.07美元和108.17美元。

【01：18】俄國防部：如烏軍繼續攻擊俄領土內目標，俄將打擊含基輔在內的決策地點

當地時間13日，俄羅斯國防部發布消息稱，注意到烏克蘭軍隊對俄羅斯領土上的目標進行破壞和攻擊。如果這種行為持續，俄軍將打擊做出這些決策的地點，包括基輔。俄羅斯至今為止，一直保持了克制而沒有這樣做。

【01：16】標普500指數漲幅擴大至1%，可選消費板塊漲超2.2%領跑、成分股特斯拉漲超2.8%，科技、通信、能源板塊漲幅不到1.5%，金融板塊在歐美債市上漲之際，維持超過0.2%跌幅，公用事業板塊也跌將近0.4%。

【01：16】道指漲逾260點，漲幅不足0.8%，納指漲超1.8%。拼多多漲超8.1%領跑納指，Zscaler、莫德納、愛彼迎、Zoom通訊、萬豪國際至少漲超7.2%，支付公司PayPal維持3.3%跌幅，新思科技（SNPS）股價升轉跌，即市從上漲3.1%轉變為跌4.1%。

【01：05】美國30年期國債收益率升約1個基點，即市整體轉漲，最高觸及2.8151%，美國財政部發行200億美元30年期美債，得標利率達到2.815%（3月為2.375%）。10年期美債收益率跌約3.6個基點，暫報2.6893%。

【01：03】道指漲240點，漲幅0.7%，報34460點；納指漲237點，漲幅1.78%，報13609點；標指漲41點，漲幅為0.95%，報4439點。

【00：50】消息人士表示，由於歐盟和瑞士對俄羅斯實施金融制裁，禁止在非關鍵領域購買石油，交易商將減少對俄羅斯的石油購買

【00：27】英鎊兌美元向上觸及1.31，漲0.79%，為一周以來首次。

【00：21】Lithium Corp. 美股粉單市場（LTUM）漲幅收窄至116%，暫報0.62美元，此前一度飆漲約280%。Lithium Corp行政總裁 Tom Lesiw表示，美國社交媒體推特上關於本公司與特斯拉（TSLA）達成協議的消息失實。

【00：21】俄羅斯經濟發展部發布消息稱，俄羅斯年通貨膨脹率截至4月8日，已上漲至17.49%，一周前為16.7%。

【00：06】歐市尾盤，德國10年期國債收益率跌2.4個基點，報0.766%，盤中交投於0.859%-0.760%區間。

【00：03】惠譽：如果烏克蘭危機持續，預計歐元區將採取更廣泛的措施，包括減稅

【00：02】美元指數跌破100關口，跌幅擴大到0.37%至99.94

【23：41】加拿大央行行長麥克勒姆（Tiff Macklem）：加息50個基點傳遞了一個信息，即貨幣政策需要合理迅速地正常化。

在被問及該行是否等了太久才加息時，麥克勒姆表示，烏克蘭衝突是通脹預期上升的主要原因。

【23：41】歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX指數跌0.34%，法國CAC40指數漲0.07%，英國富時100指數漲0.05%，意大利富時MIB指數漲0.22%，歐洲STOXX600指數跌0.09%。

【23：23】中概新能源車股持續走高，小鵬汽車（美：XPEV）漲超7%，蔚來汽車（美：NIO）漲5%，理想汽車美：LI）漲近5%，消息面上，今日召開的國常會指出支持新能源汽車消費。

【23：03】國際能源署：美國及盟友釋放石油儲備有助緩解油價上漲

IEA表示，隨著世界大部分地區放鬆與疫情相關的封鎖措施，需求已迅速反彈，美國及其盟友釋放石油儲備，將有助防止原油供應大幅低於需求。本月早些時候，IEA幫助協調了共同釋放石油儲備的行動。

【22：58】美國債息跌穿2.7厘水平，花旗指出，押拄債息向上在投資者，大規模平倉離場，並指周二是2019年以來最繁忙的一天。

【22：55】加拿大2年期國債收益率短線震盪，一度刷新日低至2.297%後迅速反彈，現報2.335%。加拿大10年期國債收益率短線跌至日低2.580%後反彈，現報2.614%。

【22：45】國際能源署公佈，美國上周原油庫存增加938.2萬桶，遠高於市場預測的100萬桶。數據公佈後，國際油價走勢反覆，布蘭特期油升1.8%報每桶106美元；紐約期油升1.5%報每桶102美元。

【22：40】PPI（生產者物格指數）數據公佈後，美債息全線走低。兩年期美債息最多曾挫0.1331厘，報2.2723厘；十年期美債息最多跌0.0774厘，低見2.6439厘。

【22：30】美股早段靠穩，道指升56點或0.17%，報34277點；標指升11點或0.26%，報4409點；納指走高120點或0.91%，報13492點。

【21：30】美股開市，美國債息跌穿2.7厘水平，道指低開近50點，納指期貨跌3點。油價約升2%。

【21：00】美國公布3月份PPI（生產者物格指數），按年增長11.2%，超預期的10.6%，創有紀錄以來最勁，前值冋上修訂為10.3%；按月增長1.4%，超預期的1.1%，前值向上修訂為0.9%。雖然美國債息走勢向下，跌至2.728厘水平，道指期貨仍倒跌20點，納指期貨升0.2%。

【12：34】道指期貨升139點，報34360點；標指期貨升17點，報4414點；納指期貨升70點或0.5%，報14011點。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、山東黃金及廣汽集團

【10：59】【新西蘭加息】紐央行加息半厘、創22年最大加幅 料上半年通脹升至7%才見頂

【10：07】【國際油價】油價重上100關、俄能源部長指油價或於85至120美元波動

【10：03】【TSLA】Cathie Wood續看好Tesla前景 市場會利用科技去解決經濟問題

【07：53】【Twitter】推特股東起訴馬斯克 涉嫌延遲披露持股以低價增持

【07：45】【中美金融戰】美國證交會公布第4批12家中概股「預定摘牌名單」（附名單）

==以下4月12日（周二）股市==

美國3月份通脹按年勁升8.5%，再創逾40年新高，惟核心通脹增幅小過預期，市場憧憬通脹見頂，美國10年期債息回落至2.67厘水平，美股3大指數早段向好；其後聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）表示縮表行動料在6月開始，加上普京指俄烏談判走入「死胡同」，中國放寬封控，保物流暢通，油價急升7%，消息拖累道指蒸發361點升幅，美股尾市反覆回軟。

美國總統拜登指，美國3月份70%的通脹，歸咎於普京推動汽油價格上漲。

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布雷納德表示，壓低通脹是儲局最重要的任務 ； 可能會在5月份就縮表作出決定，並且可能會在6月份啟動縮表進程。在整個政策收縮過程中，資產負債表的收縮可能相當於增加兩到三次加息。

有「新債王」稱號、DoubleLine行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）稱，美國通脹可能已經見頂，但應對物價壓力仍然是聯儲局當前最大挑戰。

美股先升後跌，道指收市跌87點，報34220點；標指跌15點，報4397點；納指跌40點，報13371點。

有傳神秘大戶正大舉拋售德意志銀行和德國商業銀行的股份，兩股分別挫9.4%和8.5%。歐股收市跌0.6%。

美國10年期債息由高位2.832厘，滑落至2.672厘，美滙指數一度倒跌0.19%至99.74，尾段在100關爭持。 不過，上海放寬部分封城措施，紐約期油勁彈6.7%，收報100.6美元。

戰爭方面，俄羅斯總統普京在與記者會上說，俄烏和平談判處於「死胡同」，強調俄烏沒有和平協議，俄軍將繼續在烏的特別軍事行動。

另外，市場關注紐約地鐵站內多人中槍，及懷疑發生爆炸，增至16人傷，疑犯在逃。

美銀調查：投資界經濟樂觀情緒跌至歷史新低，料今年美聯儲加息七次。

美銀最新基金經理調查顯示，對於全球經濟的樂觀情緒跌至歷史新低，投資界對經濟衰退恐懼大幅飆升。4月份調查顯示，預計經濟將會惡化的投資者比例創有史以來最高。美銀策略師表示，滯脹預期躍升至2008年8月份以來的最高水平，貨幣風險升至歷史新高。本次調查在4月第一周進行，共有292名參與者，所管理資產總額為8,330億美元。調查結果凸顯出，在聯儲局為遏制通脹飆升而變得更加激進的背景下，投資者被陰鬱的情緒籠罩。看空情緒非常極端，以至於觸發了美銀自身的買入信號，這是一個發現股市入場點的反向指標。全球股市3月份自低點反彈後，本月承壓，債券收益率大幅走高。

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即市走勢：

【02：40】道指跌50點，納指跌22點；標指跌9點。

【01：21】惠譽：美國證交會的新規，可能會對衍生品敞口佔淨資產10%以上的基金產生更大影響

【01：18】紐約布魯克林地鐵站10人中彈，嫌疑人仍在逃

周二交通早高峰時段，紐約布魯克林Sunset Park一個地鐵站內發生襲擊事件，16人受傷，其中10人中彈。目前還無法確知作案動機，五人傷重但情況還算穩定。紐約州州長在發布會上表示，「嫌疑人仍然在逃，紐約市警察局、消防局、州警，所有參與調查的人都抱著同一個目的，就是阻止這種瘋狂的犯罪。」

【01：11】道指升96點，漲幅0.28%，報34404點；納指漲88點，漲幅0.66%，報13500點；標指漲23點，漲幅0.53%，報4436點。

【01：04】美國10年期債息短線上揚不到4個基點，整體跌幅收窄至7個基點，重返2.7120厘，此前美國財政部拍賣340億美元10年期國債，得標利率2.720%，投標倍數2.43（前次為2.47）。

【00：53】英國總統約翰遜和美國總統拜登同意繼續共同努力，加大對俄羅斯總統普京的經濟壓力，並果斷結束西方對俄羅斯石油和天然氣的依賴。

【00：39】美國聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）表示，聯儲局正系統性地收緊貨幣政策，不希望側重於加息的速度。

【00：25】美國5年期債息跌14個基點至2.647厘。

【00：19】美國能源信息署（EIA）：下調2022年美國石油產量預期至1201萬桶/日，之前預計為1203萬桶/日。

下調2023年美國石油產量預期至1295萬桶/日，之前預計為1299萬桶/日；預計年度增產94萬桶/日，之前預計增產96萬桶/日。

【00：12】伊朗最高領袖哈梅內伊表示：恢復核問題全面協議的談判進展順利。

【00：04】美國能源信息署（EIA）短期能源展望報告：預計2022年紐約原油和布蘭特原油價格，分別為97.96美元/桶和103.37美元/桶，此前預期分別為101.17美元/桶和105.22美元/桶。

【23：38】歐洲主要股指小幅收跌，德國DAX指數跌0.48%，法國CAC40指數跌0.28%，英國富時100指數跌0.55%，意大利富時MIB指數跌0.33%。

【22：36】道指升361點後回順，暫升182點，納指升1.4%。油價急漲6%，紐約期油升6.2%至100.49美元，布蘭特期油升6.2%至104.6美元。

【21：30】美股開市，道指升105點，納指升1.2%。

【20：43】道指期貨升120點，納指期貨升1.2%

【12：41】道指期貨跌152點，報34155點；標指期貨跌22點，報4389點；納指期貨跌85點或0.6%，報13904點。

【11：12】【股神巴菲特】監管文件揭巴菲特一度拒絕向高盛找數 巴郡購Alleghany交易來自晚餐一席話？

【10：30】【字節跳動】TikTok今年廣告收入超越Twitter、Snap總和 一半收入來自美國

【10：02】【加密貨幣】美債撲2.8厘、納指瀉2% 拖累比特幣失守4萬關、以太幣跌穿3000關

【09：57】【新股IPO】港獨角獸Prenetics與鄭志剛旗下SPAC合併獲美證交會批准 料5月中納斯達克上市

【07：45】【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格首季阿里巴巴持倉腰斬、難逃損手？

==以下4月11日（周一）股市==

聯儲局加息預期升溫，美10年期債息撲2.8厘，續創逾3年高位。美股3大指數周一跌勢加劇，道指曾瀉逾440點，納指挫逾2%；紐約期油一度大跌逾5%。

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道指收市挫413點，報34308點；標指跌75點，報4412點；納指跌299點或2.18%，報13411點。特斯拉（Tesla）舵手馬斯克放棄加入Twitter董事局，惹來進一步增持股份的揣測，Twitter逆市彈1.7%，特斯拉則急跌4.9%。

一向被視為「鴿派」的美國芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯（Charles Evans）表示，單次加息半厘是聯儲局的考慮選項，如果當局要在今年12月底之前讓利率回復中性，意味着聯儲局在今年餘下6次會議，有數次需要調高利率半厘。即使提前3個月達致中性，也不會對經濟構成重大打擊，因為美國經濟基調良好。

美10年期債周一最高曾見2.794厘，超越2年期債息的2.5879厘，惟仍低於5年期債息的2.8375厘及7年期債息的2.8577厘，意味美債孳息曲綫雖扭轉前端倒掛的情況，惟中後段仍續倒掛。

俄烏局勢及其對全球通脹的影響仍受關注。評級機構標普表示，俄羅斯以盧布而不是美元，向境外債券持有人支付到期本金與利息，已出現選擇性外債違約事件，為一個多世紀以來首次。投資者不太可能將盧布，兌換成相當於最初到期金額的美元。

多國聯手釋放石油儲備的消息續困擾油價，加上內地疫情升溫下持續封城引發需求憂慮，布蘭特期油最多曾挫5.1%，低見97.57美元的逾三周低 ； 紐約期油最多曾跌5.4%，低見93.74美元，是自2月底以來低位，其後跌幅收窄至約3.3%。

焦點新聞：

【美股一周前瞻】聚焦3月通脹數據、料CPI按年升8.4% 美股迎銀行股業績期

即市走勢：

【03：44】標普500指數跌至季度低點，現跌近1.6%，道指跌超1%，納指跌超2%。

【03：30】比特幣跌破40000美元關口，為3月18日以來首次，跌5.06%。

【03：19】Daily Journal公佈Q1持倉：大幅減持阿里巴巴逾30萬股

【02：56】美國官員：拜登未就俄烏問題要求印度表明立場

當地時間4月11日，美國總統拜登與印度總理莫迪進行長達一小時線上會晤，就印度在俄烏衝突中的立場交換坦誠看法。據美國有線電視新聞網（CNN）援引美國政府官員的報道，該官員說，拜登並沒有在會晤中要求莫迪就俄烏局勢發表明確立場，也沒有要求莫迪承諾停止從俄羅斯購買能源。

【02：43】俄羅斯外交部發言人扎哈囉娃表示， 俄方將對法國宣佈再驅逐6名俄駐法外交人員作出回應。持續驅逐俄羅斯外交人員不會改變俄羅斯在烏克蘭問題上的立場。

【02：38】NYMEX 5月天然氣期貨收漲5.81%，報6.6430美元/百萬英熱單位，延續上周累漲逾9.7%的表現。

【02：35】紐約5月原油期貨收跌2.97美元，跌幅4.04%，報94.29美元，上周累計跌逾1%。

【02：02】亞馬遜將分七種到期時間發行總共127.5億美元公司債

【02：00】俄航空運輸局：俄方將對歐盟決定將俄航空公司列入黑名單採取回應措施

【02：00】美國總統拜登將在今春與莫迪在日本東京的四國會議上會晤。

【01：04】俄央行：俄羅斯通脹率將在2024年回到4%的目標

俄羅斯央行的年度報告稱，俄羅斯的通脹率將在2024年回到4%的目標。俄羅斯央行4月11日發布的文件指出，截至2021年底，俄羅斯的通脹率為8.4%

【00：56】美股午市跌逾200點，道指跌261點或0.75%，報34459點；納指跌239點或1.75%，報13471點；標指跌57點或1.27%，報4431點

【00：48】美10年期債息突破2.7厘水平，創3年新高，最高曾見2.7798厘，創2019年1月以來的最高水平。

【00：41】白宮國家經濟委員會主任布賴恩·迪斯：通脹將會在年末和明年緩和，預計周二公布的CPI數據將會上升。

【00：28】歐市盤初，德國10年期基準國債收益率漲11.4個基點，報0.821%，逼近2015年9月1日頂部0.822%。

【00：21】美國20年期債息漲幅高達9個百分點至3%。

【23：56】紐約聯儲調查顯示3月份消費者通脹預期再創新高

紐約聯儲銀行周一發布消費者調查顯示，一年通脹預期中值從一個月前的6%升至6.6%，達到2013年有數據以來的最高水平。三年通脹預期則從6個月前的4.2%降至3.7%。根據報告，各年齡段、教育層次和收入水平的消費者的短期通脹預期普遍上升。消費者預計未來一年房價將上漲6%，高於2月預計的5.7%；預計食品價格將上漲9.6%。同時，更多受訪者預計一年後失業率將高於現在水平，並且當前財務狀況比一年前更差，家庭預算將面臨更大壓力。

【23：44】歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌0.61%，英國富時100指數跌0.65%，歐洲斯托克50指數跌0.49%。

【22：15】美股三大指數仍偏軟，道指跌幅收窄至0.1%或42點，報34673點；標指挫0.8%或35點，報4452點；納指仍維持逾1%跌幅，跌156點，報13554點。

【22：10】內地據報重批遊戲版號的消息，刺激個別中概股如嗶哩嗶哩（美：BILI）及虎牙（美：HUYA）早段走高。嗶哩嗶哩勁升一成，虎牙亦錄逾半成升幅。

【21：33】美股開市道指約跌百點，納指跌1.3%。

【21：09】多國聯手釋放石油儲備的消息續困擾油價，加上內地疫情升溫下持續封城引發需求憂慮，布蘭特期油最多曾挫5.1%，低見97.57美元的逾三周低，紐約期油最多曾跌5.4%，低見93.74美元，是自2月底以來低位。

【21：03】十年期美債息續升至逾3年高位，周一最高曾報2.7798厘，高於兩年期美債息的2.5879厘，惟仍低於5年期美債息的2.8375厘及7年期美債息的2.8577厘，意味美債孳息曲線仍部份倒掛。另一邊廂，十年期德債息抽升至0.817厘的逾六年半高位。

【20：50】美股三大指數期貨偏軟，道指挫0.5%或158點，報34453點；標指跌0.8%或35點，報4448點；納指續弱跌1.3%或181點，報14145點。

【12：32】道指期貨跌184點，報34536點；標指期貨跌29點，報4459點；納指期貨跌113點或0.8%，報14213點。

【11：32】【TWTR】Twitter CEO：馬斯克臨門決定不加入董事會 馬斯克再起公投：要刪除twitter中的「w」嗎？

【10：22】【債息倒掛】巴隆氏：債息倒掛不用怕 五大理由相信美國經濟未衰退

【10：00】【專訪】瑞士百達陳東：通脹迫使大動作加息 不認為美股會有強勁回報

【08：15】【Twitter】馬斯克建議Twitter Blue減價兼禁賣廣告 訂戶可用狗狗幣支付費用

【07：30】美股上周五個別發展，美滙指數一度衝破100大關，利率亦繼續飆升，10年期美債息突破2.7厘，創3年新高。另邊廂，新一輪美企業績期本周揭序幕，投資者關注高通脹會否影響盈利表現，道指收市升137點，報34721點；標指跌11點，報4488點；納指跌186點或1.34%，報13711點。

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責任編輯：梁浩碩