  • 27°C
香港時間 : 2022414日 (四) 13:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】道指期貨升73點　納指期貨升0.4%（不斷更新）

股市 13:12 2022/04/14

分享：

分享：

美股動態不斷更新

美股期貨周四亞洲時段向好，其中道指期貨升73點，納指期貨升60點或0.4%。美國今日將公布3月零售銷售數據、進口物價指數、上周初領失業救濟人數、4月密歇根大學消費者信心指數初值。

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁】

    點擊圖片放大

即市走勢：

【13：05】道指期貨升73點，報34638點；標指期貨升10點，報4457點；納指期貨升60點或0.4%，14277點。

【08：35】【AMZN】亞馬遜向商戶徵收5%燃油及通脹附加費

【07：57】【美企業績】貝萊德上季收入略遜預期　資產管理規模回落至10萬億美元以下水平

 

==以下4月13日（周三）股市==

美國3月生產物價指數（PPI）飈11.2%破紀錄，市場憧憬通脹觸頂，美債息回落，帶動美股周三低開後反覆回升，納指勁彈2%，道指倒漲逾300點。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

美債息下跌利好股市，道指收市升344點，報34564點；標指升49點，報4446點；納指升272點或2.03%，報13643點。10年期美債息曾跌穿2.7厘，低見2.646厘，最新報2.704厘。

摩根大通（美：JPM）為美股首季業績期揭開序幕，期內淨利潤按年大跌42%；每股盈利2.63美元。摩通上季就預期信貸損失作逾9億美元撥備後，共錄14.6億美元信貸損失，連同俄羅斯相關應收衍生品價值造成的5.24億美元虧損入帳，均累及盈利。摩通股價受壓，股價挫3.3%。

科技股造好，特斯拉（Tesla）漲3.6%，蘋果反彈1.6%。

另外，輝瑞（Pfizer）行政總裁布爾拉（Albert Bourla）表示，集團可能在今年秋季研製出新品種新冠疫苗，能同時防禦Omicron及傳統病毒，民眾無須分別接種兩款疫苗。

美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，早前公布的消費物價指數（CPI）反映聯儲局落後於形勢，需要急起直追 ； 聯儲局只有對導致通脹上升的各個環節作出應對措施，才可以取得持久的收效。

通脹升溫，金價連續第5個交易天上揚，紐約期金周三收市升0.4%，報1984.7美元，創一個月新高。

美國上周30年期定息按揭利率平均升至5.13厘，是2018年11月以來首度突破5厘水平。前一周平均值為4.9厘。

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁】

即市走勢：

【03：21】美國國防部發言人柯比：不到一個星期前曾試圖聯繫俄羅斯國防部長，但是俄羅斯方面沒有興趣進行會談。

【02：59】捷克外交部發言人倫卡·杜稱，俄羅斯當天已宣佈驅逐捷克駐莫斯科副大使，該舉動是對捷克3月底驅逐俄羅斯大使館一名外交官的回應。捷克副大使需要在72小時內離境。

【02：59】丹麥交通管理局發佈，從4月16日開始，俄羅斯船隻不得在丹麥港口停靠。

【02：50】俄羅斯宣布制裁398名美國眾議員

【02：48】美國總統拜登批准向烏克蘭提供8億美元的額外軍事援助。

【01：30】元宇宙公司Meta Platform（原Facebook）漲幅收窄至不足0.4%，印度國家支付公司（NPCI）公告稱，Meta旗下WhatsApp可以向1億UPI用戶提供服務（較之前多出0.6億）。

【01：25】路透社消息，眾多石油貿易商將從5月15日開始，削減俄羅斯石油的採購量。美、布兩油漲幅達3%，現分別報104.07美元和108.17美元。

【01：18】俄國防部：如烏軍繼續攻擊俄領土內目標，俄將打擊含基輔在內的決策地點

當地時間13日，俄羅斯國防部發布消息稱，注意到烏克蘭軍隊對俄羅斯領土上的目標進行破壞和攻擊。如果這種行為持續，俄軍將打擊做出這些決策的地點，包括基輔。俄羅斯至今為止，一直保持了克制而沒有這樣做。

【01：16】標普500指數漲幅擴大至1%，可選消費板塊漲超2.2%領跑、成分股特斯拉漲超2.8%，科技、通信、能源板塊漲幅不到1.5%，金融板塊在歐美債市上漲之際，維持超過0.2%跌幅，公用事業板塊也跌將近0.4%。

【01：16】道指漲逾260點，漲幅不足0.8%，納指漲超1.8%。拼多多漲超8.1%領跑納指，Zscaler、莫德納、愛彼迎、Zoom通訊、萬豪國際至少漲超7.2%，支付公司PayPal維持3.3%跌幅，新思科技（SNPS）股價升轉跌，即市從上漲3.1%轉變為跌4.1%。

【01：05】美國30年期國債收益率升約1個基點，即市整體轉漲，最高觸及2.8151%，美國財政部發行200億美元30年期美債，得標利率達到2.815%（3月為2.375%）。10年期美債收益率跌約3.6個基點，暫報2.6893%。

【01：03】道指漲240點，漲幅0.7%，報34460點；納指漲237點，漲幅1.78%，報13609點；標指漲41點，漲幅為0.95%，報4439點。

【00：50】消息人士表示，由於歐盟和瑞士對俄羅斯實施金融制裁，禁止在非關鍵領域購買石油，交易商將減少對俄羅斯的石油購買

【00：27】英鎊兌美元向上觸及1.31，漲0.79%，為一周以來首次。

【00：21】Lithium Corp. 美股粉單市場（LTUM）漲幅收窄至116%，暫報0.62美元，此前一度飆漲約280%。Lithium Corp行政總裁 Tom Lesiw表示，美國社交媒體推特上關於本公司與特斯拉（TSLA）達成協議的消息失實。

【00：21】俄羅斯經濟發展部發布消息稱，俄羅斯年通貨膨脹率截至4月8日，已上漲至17.49%，一周前為16.7%。

【00：06】歐市尾盤，德國10年期國債收益率跌2.4個基點，報0.766%，盤中交投於0.859%-0.760%區間。

【00：03】惠譽：如果烏克蘭危機持續，預計歐元區將採取更廣泛的措施，包括減稅

【00：02】美元指數跌破100關口，跌幅擴大到0.37%至99.94

【23：41】加拿大央行行長麥克勒姆（Tiff Macklem）：加息50個基點傳遞了一個信息，即貨幣政策需要合理迅速地正常化。

在被問及該行是否等了太久才加息時，麥克勒姆表示，烏克蘭衝突是通脹預期上升的主要原因。

【23：41】歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX指數跌0.34%，法國CAC40指數漲0.07%，英國富時100指數漲0.05%，意大利富時MIB指數漲0.22%，歐洲STOXX600指數跌0.09%。

【23：23】中概新能源車股持續走高，小鵬汽車（美：XPEV）漲超7%，蔚來汽車（美：NIO）漲5%，理想汽車美：LI）漲近5%，消息面上，今日召開的國常會指出支持新能源汽車消費。

【23：03】國際能源署：美國及盟友釋放石油儲備有助緩解油價上漲

IEA表示，隨著世界大部分地區放鬆與疫情相關的封鎖措施，需求已迅速反彈，美國及其盟友釋放石油儲備，將有助防止原油供應大幅低於需求。本月早些時候，IEA幫助協調了共同釋放石油儲備的行動。

【22：58】美國債息跌穿2.7厘水平，花旗指出，押拄債息向上在投資者，大規模平倉離場，並指周二是2019年以來最繁忙的一天。

【22：55】加拿大2年期國債收益率短線震盪，一度刷新日低至2.297%後迅速反彈，現報2.335%。加拿大10年期國債收益率短線跌至日低2.580%後反彈，現報2.614%。

【22：45】國際能源署公佈，美國上周原油庫存增加938.2萬桶，遠高於市場預測的100萬桶。數據公佈後，國際油價走勢反覆，布蘭特期油升1.8%報每桶106美元；紐約期油升1.5%報每桶102美元。

【22：40】PPI（生產者物格指數）數據公佈後，美債息全線走低。兩年期美債息最多曾挫0.1331厘，報2.2723厘；十年期美債息最多跌0.0774厘，低見2.6439厘。

【22：30】美股早段靠穩，道指升56點或0.17%，報34277點；標指升11點或0.26%，報4409點；納指走高120點或0.91%，報13492點。

【21：30】美股開市，美國債息跌穿2.7厘水平，道指低開近50點，納指期貨跌3點。油價約升2%。

【21：00】美國公布3月份PPI（生產者物格指數），按年增長11.2%，超預期的10.6%，創有紀錄以來最勁，前值冋上修訂為10.3%；按月增長1.4%，超預期的1.1%，前值向上修訂為0.9%。雖然美國債息走勢向下，跌至2.728厘水平，道指期貨仍倒跌20點，納指期貨升0.2%。

【12：34】道指期貨升139點，報34360點；標指期貨升17點，報4414點；納指期貨升70點或0.5%，報14011點。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、山東黃金及廣汽集團

【10：59】【新西蘭加息】紐央行加息半厘、創22年最大加幅　料上半年通脹升至7%才見頂

【10：07】【國際油價】油價重上100關、俄能源部長指油價或於85至120美元波動

【10：03】【TSLA】Cathie Wood續看好Tesla前景　市場會利用科技去解決經濟問題

【07：53】【Twitter】推特股東起訴馬斯克　涉嫌延遲披露持股以低價增持

【07：45】【中美金融戰】美國證交會公布第4批12家中概股「預定摘牌名單」（附名單）

 

==以下4月12日（周二）股市==

美國3月份通脹按年勁升8.5%，再創逾40年新高，惟核心通脹增幅小過預期，市場憧憬通脹見頂，美國10年期債息回落至2.67厘水平，美股3大指數早段向好；其後聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）表示縮表行動料在6月開始，加上普京指俄烏談判走入「死胡同」，中國放寬封控，保物流暢通，油價急升7%，消息拖累道指蒸發361點升幅，美股尾市反覆回軟。

美國總統拜登指，美國3月份70%的通脹，歸咎於普京推動汽油價格上漲。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

布雷納德表示，壓低通脹是儲局最重要的任務 ； 可能會在5月份就縮表作出決定，並且可能會在6月份啟動縮表進程。在整個政策收縮過程中，資產負債表的收縮可能相當於增加兩到三次加息。

有「新債王」稱號、DoubleLine行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）稱，美國通脹可能已經見頂，但應對物價壓力仍然是聯儲局當前最大挑戰。

美股先升後跌，道指收市跌87點，報34220點；標指跌15點，報4397點；納指跌40點，報13371點。

有傳神秘大戶正大舉拋售德意志銀行和德國商業銀行的股份，兩股分別挫9.4%和8.5%。歐股收市跌0.6%。

美國10年期債息由高位2.832厘，滑落至2.672厘，美滙指數一度倒跌0.19%至99.74，尾段在100關爭持。 不過，上海放寬部分封城措施，紐約期油勁彈6.7%，收報100.6美元。

戰爭方面，俄羅斯總統普京在與記者會上說，俄烏和平談判處於「死胡同」，強調俄烏沒有和平協議，俄軍將繼續在烏的特別軍事行動。

另外，市場關注紐約地鐵站內多人中槍，及懷疑發生爆炸，增至16人傷，疑犯在逃。
美銀調查：投資界經濟樂觀情緒跌至歷史新低，料今年美聯儲加息七次。

美銀最新基金經理調查顯示，對於全球經濟的樂觀情緒跌至歷史新低，投資界對經濟衰退恐懼大幅飆升。4月份調查顯示，預計經濟將會惡化的投資者比例創有史以來最高。美銀策略師表示，滯脹預期躍升至2008年8月份以來的最高水平，貨幣風險升至歷史新高。本次調查在4月第一周進行，共有292名參與者，所管理資產總額為8,330億美元。調查結果凸顯出，在聯儲局為遏制通脹飆升而變得更加激進的背景下，投資者被陰鬱的情緒籠罩。看空情緒非常極端，以至於觸發了美銀自身的買入信號，這是一個發現股市入場點的反向指標。全球股市3月份自低點反彈後，本月承壓，債券收益率大幅走高。

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁】

即市走勢：

 

【02：40】道指跌50點，納指跌22點；標指跌9點。

【01：21】惠譽：美國證交會的新規，可能會對衍生品敞口佔淨資產10%以上的基金產生更大影響

【01：18】紐約布魯克林地鐵站10人中彈，嫌疑人仍在逃

周二交通早高峰時段，紐約布魯克林Sunset Park一個地鐵站內發生襲擊事件，16人受傷，其中10人中彈。目前還無法確知作案動機，五人傷重但情況還算穩定。紐約州州長在發布會上表示，「嫌疑人仍然在逃，紐約市警察局、消防局、州警，所有參與調查的人都抱著同一個目的，就是阻止這種瘋狂的犯罪。」

【01：11】道指升96點，漲幅0.28%，報34404點；納指漲88點，漲幅0.66%，報13500點；標指漲23點，漲幅0.53%，報4436點。

【01：04】美國10年期債息短線上揚不到4個基點，整體跌幅收窄至7個基點，重返2.7120厘，此前美國財政部拍賣340億美元10年期國債，得標利率2.720%，投標倍數2.43（前次為2.47）。

【00：53】英國總統約翰遜和美國總統拜登同意繼續共同努力，加大對俄羅斯總統普京的經濟壓力，並果斷結束西方對俄羅斯石油和天然氣的依賴。

【00：39】美國聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）表示，聯儲局正系統性地收緊貨幣政策，不希望側重於加息的速度。

【00：25】美國5年期債息跌14個基點至2.647厘。

【00：19】美國能源信息署（EIA）：下調2022年美國石油產量預期至1201萬桶/日，之前預計為1203萬桶/日。
下調2023年美國石油產量預期至1295萬桶/日，之前預計為1299萬桶/日；預計年度增產94萬桶/日，之前預計增產96萬桶/日。

【00：12】伊朗最高領袖哈梅內伊表示：恢復核問題全面協議的談判進展順利。

【00：04】美國能源信息署（EIA）短期能源展望報告：預計2022年紐約原油和布蘭特原油價格，分別為97.96美元/桶和103.37美元/桶，此前預期分別為101.17美元/桶和105.22美元/桶。

【23：38】歐洲主要股指小幅收跌，德國DAX指數跌0.48%，法國CAC40指數跌0.28%，英國富時100指數跌0.55%，意大利富時MIB指數跌0.33%。

【22：36】道指升361點後回順，暫升182點，納指升1.4%。油價急漲6%，紐約期油升6.2%至100.49美元，布蘭特期油升6.2%至104.6美元。

【21：30】美股開市，道指升105點，納指升1.2%。

【20：43】道指期貨升120點，納指期貨升1.2%

【12：41】道指期貨跌152點，報34155點；標指期貨跌22點，報4389點；納指期貨跌85點或0.6%，報13904點。

【11：12】【股神巴菲特】監管文件揭巴菲特一度拒絕向高盛找數　巴郡購Alleghany交易來自晚餐一席話？

【10：30】【字節跳動】TikTok今年廣告收入超越Twitter、Snap總和　一半收入來自美國

【10：02】【加密貨幣】美債撲2.8厘、納指瀉2%　拖累比特幣失守4萬關、以太幣跌穿3000關

【09：57】【新股IPO】港獨角獸Prenetics與鄭志剛旗下SPAC合併獲美證交會批准　料5月中納斯達克上市

【07：45】【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格首季阿里巴巴持倉腰斬、難逃損手？

==以下4月11日（周一）股市==

聯儲局加息預期升溫，美10年期債息撲2.8厘，續創逾3年高位。美股3大指數周一跌勢加劇，道指曾瀉逾440點，納指挫逾2%；紐約期油一度大跌逾5%。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

道指收市挫413點，報34308點；標指跌75點，報4412點；納指跌299點或2.18%，報13411點。特斯拉（Tesla）舵手馬斯克放棄加入Twitter董事局，惹來進一步增持股份的揣測，Twitter逆市彈1.7%，特斯拉則急跌4.9%。

一向被視為「鴿派」的美國芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯（Charles Evans）表示，單次加息半厘是聯儲局的考慮選項，如果當局要在今年12月底之前讓利率回復中性，意味着聯儲局在今年餘下6次會議，有數次需要調高利率半厘。即使提前3個月達致中性，也不會對經濟構成重大打擊，因為美國經濟基調良好。

美10年期債周一最高曾見2.794厘，超越2年期債息的2.5879厘，惟仍低於5年期債息的2.8375厘及7年期債息的2.8577厘，意味美債孳息曲綫雖扭轉前端倒掛的情況，惟中後段仍續倒掛。

俄烏局勢及其對全球通脹的影響仍受關注。評級機構標普表示，俄羅斯以盧布而不是美元，向境外債券持有人支付到期本金與利息，已出現選擇性外債違約事件，為一個多世紀以來首次。投資者不太可能將盧布，兌換成相當於最初到期金額的美元。

多國聯手釋放石油儲備的消息續困擾油價，加上內地疫情升溫下持續封城引發需求憂慮，布蘭特期油最多曾挫5.1%，低見97.57美元的逾三周低 ； 紐約期油最多曾跌5.4%，低見93.74美元，是自2月底以來低位，其後跌幅收窄至約3.3%。

 

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁】

焦點新聞：

【美股一周前瞻】聚焦3月通脹數據、料CPI按年升8.4%　美股迎銀行股業績期

即市走勢：

【03：44】標普500指數跌至季度低點，現跌近1.6%，道指跌超1%，納指跌超2%。

【03：30】比特幣跌破40000美元關口，為3月18日以來首次，跌5.06%。

【03：19】Daily Journal公佈Q1持倉：大幅減持阿里巴巴逾30萬股

【02：56】美國官員：拜登未就俄烏問題要求印度表明立場

當地時間4月11日，美國總統拜登與印度總理莫迪進行長達一小時線上會晤，就印度在俄烏衝突中的立場交換坦誠看法。據美國有線電視新聞網（CNN）援引美國政府官員的報道，該官員說，拜登並沒有在會晤中要求莫迪就俄烏局勢發表明確立場，也沒有要求莫迪承諾停止從俄羅斯購買能源。

【02：43】俄羅斯外交部發言人扎哈囉娃表示， 俄方將對法國宣佈再驅逐6名俄駐法外交人員作出回應。持續驅逐俄羅斯外交人員不會改變俄羅斯在烏克蘭問題上的立場。

【02：38】NYMEX 5月天然氣期貨收漲5.81%，報6.6430美元/百萬英熱單位，延續上周累漲逾9.7%的表現。

【02：35】紐約5月原油期貨收跌2.97美元，跌幅4.04%，報94.29美元，上周累計跌逾1%。

【02：02】亞馬遜將分七種到期時間發行總共127.5億美元公司債

【02：00】俄航空運輸局：俄方將對歐盟決定將俄航空公司列入黑名單採取回應措施
【02：00】美國總統拜登將在今春與莫迪在日本東京的四國會議上會晤。

【01：04】俄央行：俄羅斯通脹率將在2024年回到4%的目標
俄羅斯央行的年度報告稱，俄羅斯的通脹率將在2024年回到4%的目標。俄羅斯央行4月11日發布的文件指出，截至2021年底，俄羅斯的通脹率為8.4%

【00：56】美股午市跌逾200點，道指跌261點或0.75%，報34459點；納指跌239點或1.75%，報13471點；標指跌57點或1.27%，報4431點

【00：48】美10年期債息突破2.7厘水平，創3年新高，最高曾見2.7798厘，創2019年1月以來的最高水平。

【00：41】白宮國家經濟委員會主任布賴恩·迪斯：通脹將會在年末和明年緩和，預計周二公布的CPI數據將會上升。

【00：28】歐市盤初，德國10年期基準國債收益率漲11.4個基點，報0.821%，逼近2015年9月1日頂部0.822%。

【00：21】美國20年期債息漲幅高達9個百分點至3%。

【23：56】紐約聯儲調查顯示3月份消費者通脹預期再創新高
紐約聯儲銀行周一發布消費者調查顯示，一年通脹預期中值從一個月前的6%升至6.6%，達到2013年有數據以來的最高水平。三年通脹預期則從6個月前的4.2%降至3.7%。根據報告，各年齡段、教育層次和收入水平的消費者的短期通脹預期普遍上升。消費者預計未來一年房價將上漲6%，高於2月預計的5.7%；預計食品價格將上漲9.6%。同時，更多受訪者預計一年後失業率將高於現在水平，並且當前財務狀況比一年前更差，家庭預算將面臨更大壓力。

【23：44】歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌0.61%，英國富時100指數跌0.65%，歐洲斯托克50指數跌0.49%。

【22：15】美股三大指數仍偏軟，道指跌幅收窄至0.1%或42點，報34673點；標指挫0.8%或35點，報4452點；納指仍維持逾1%跌幅，跌156點，報13554點。

【22：10】內地據報重批遊戲版號的消息，刺激個別中概股如嗶哩嗶哩（美：BILI）及虎牙（美：HUYA）早段走高。嗶哩嗶哩勁升一成，虎牙亦錄逾半成升幅。

【21：33】美股開市道指約跌百點，納指跌1.3%。

【21：09】多國聯手釋放石油儲備的消息續困擾油價，加上內地疫情升溫下持續封城引發需求憂慮，布蘭特期油最多曾挫5.1%，低見97.57美元的逾三周低，紐約期油最多曾跌5.4%，低見93.74美元，是自2月底以來低位。

【21：03】十年期美債息續升至逾3年高位，周一最高曾報2.7798厘，高於兩年期美債息的2.5879厘，惟仍低於5年期美債息的2.8375厘及7年期美債息的2.8577厘，意味美債孳息曲線仍部份倒掛。另一邊廂，十年期德債息抽升至0.817厘的逾六年半高位。

【20：50】美股三大指數期貨偏軟，道指挫0.5%或158點，報34453點；標指跌0.8%或35點，報4448點；納指續弱跌1.3%或181點，報14145點。

【12：32】道指期貨跌184點，報34536點；標指期貨跌29點，報4459點；納指期貨跌113點或0.8%，報14213點。

【11：32】【TWTR】Twitter CEO：馬斯克臨門決定不加入董事會　馬斯克再起公投：要刪除twitter中的「w」嗎？

【10：22】【債息倒掛】巴隆氏：債息倒掛不用怕　五大理由相信美國經濟未衰退

【10：00】【專訪】瑞士百達陳東：通脹迫使大動作加息　不認為美股會有強勁回報

【08：15】【Twitter】馬斯克建議Twitter Blue減價兼禁賣廣告　訂戶可用狗狗幣支付費用

【07：30】美股上周五個別發展，美滙指數一度衝破100大關，利率亦繼續飆升，10年期美債息突破2.7厘，創3年新高。另邊廂，新一輪美企業績期本周揭序幕，投資者關注高通脹會否影響盈利表現，道指收市升137點，報34721點；標指跌11點，報4488點；納指跌186點或1.34%，報13711點。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

美股上周動態，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

美股 港股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

上一篇文章

【李家超選特首】李家超44歲長子任恒生CEO辦公室主任　恒生年報中最年輕高層、曾在美資行工作多年

下一篇文章

復星醫藥2196升逾半成 新冠測試劑獲批、錢景點睇？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【人民幣國際化】任志剛：美國武器化美元手段「愈來愈瘋狂」　中國應加快人民幣國際化
【人民幣國際化】任志剛：美國武器化美元手段「愈來愈瘋狂」　中國應加快人民幣國際化
【晚市堂食】林鄭預告周四公布放寬社交距離細節　餐飲美容健身室據報4.21獲放寬　晚市可堂食至10時、每枱4人
【晚市堂食】林鄭預告周四公布放寬社交距離細節　餐飲美容健身室據報4.21獲放寬　晚市可堂食至10時、每枱4人
【美股期貨】道指期貨升73點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升73點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【中海油883】中海油據報退出英國、加拿大及美國營運　營運成本太高及憂美國制裁
【中海油883】中海油據報退出英國、加拿大及美國營運　營運成本太高及憂美國制裁
【阿里巴巴9988】阿里雲據報架構大重整　中國區總裁辭任、多名中高層亦離職
【阿里巴巴9988】阿里雲據報架構大重整　中國區總裁辭任、多名中高層亦離職
【港股ADR+夜期】內地預告降準　夜期升99點　美團ADR高1.6%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】內地預告降準　夜期升99點　美團ADR高1.6%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款