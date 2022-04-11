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【美股市況】道指跌42點　納指跌1.1%　油價跌4%（不斷更新）

股市 22:17 2022/04/11

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美股動態不斷更新

多國聯手釋放石油儲備的消息續困擾油價，加上內地疫情升溫下持續封城引發需求憂慮，布蘭特期油最多曾挫5.1％，低見97.57美元的逾三周低，紐約期油最多曾跌5.4％，低見93.74美元，是自2月底以來低位，其後跌幅收窄至約4％。

美股道指跌42點，納指跌1.1%。

美國本周焦點將落於3月通脹數據。另外，銀行股將為美股業績期揭開序幕。

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁】

    點擊圖片放大

焦點新聞：

【美股一周前瞻】聚焦3月通脹數據、料CPI按年升8.4%　美股迎銀行股業績期

即市走勢：

【22：15】美股三大指數仍偏軟，道指跌幅收窄至0.1％或42點，報34673點；標指挫0.8％或35點，報4452點；納指仍維持逾1％跌幅，跌156點，報13554點。

【22：10】內地據報重批遊戲版號的消息刺激個別中概股如嗶哩嗶哩（美：BILI）及虎牙（美：HUYA）早段走高。嗶哩嗶哩勁升一成，虎牙亦錄逾半成升幅。

【21：33】美股開市道指約跌百點，納指跌1.3%。

【21：09】多國聯手釋放石油儲備的消息續困擾油價，加上內地疫情升溫下持續封城引發需求憂慮，布蘭特期油最多曾挫5.1％，低見97.57美元的逾三周低，紐約期油最多曾跌5.4％，低見93.74美元，是自2月底以來低位。

【21：03】十年期美債息續升至逾3年高位，周一最高曾報2.7798厘，高於兩年期美債息的2.5879厘，惟仍低於5年期美債息的2.8375厘及7年期美債息的2.8577厘，意味美債孳息曲線仍部份倒掛。另一邊廂，十年期德債息抽升至0.817厘的逾六年半高位。

【20：50】美股三大指數期貨偏軟，道指挫0.5％或158點，報34453點；標指跌0.8％或35點，報4448點；納指續弱跌1.3％或181點，報14145點。

【12：32】道指期貨跌184點，報34536點；標指期貨跌29點，報4459點；納指期貨跌113點或0.8%，報14213點。

【11：32】【TWTR】Twitter CEO：馬斯克臨門決定不加入董事會　馬斯克再起公投：要刪除twitter中的「w」嗎？

【10：22】【債息倒掛】巴隆氏：債息倒掛不用怕　五大理由相信美國經濟未衰退

【10：00】【專訪】瑞士百達陳東：通脹迫使大動作加息　不認為美股會有強勁回報

【08：15】【Twitter】馬斯克建議Twitter Blue減價兼禁賣廣告　訂戶可用狗狗幣支付費用

【07：30】美股上周五個別發展，美滙指數一度衝破100大關，利率亦繼續飆升，10年期美債息突破2.7厘，創3年新高。另邊廂，新一輪美企業績期本周揭序幕，投資者關注高通脹會否影響盈利表現，道指收市升137點，報34721點；標指跌11點，報4488點；納指跌186點或1.34%，報13711點。

即睇美股收市：

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美股上周動態，詳情請看：【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、山東黃金及廣汽集團

責任編輯：梁浩碩

美股 港股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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