【美股市況】道指跌逾200點　納指跌1.5%　油價跌4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

多國聯手釋放石油儲備的消息續困擾油價，加上內地疫情升溫下持續封城引發需求憂慮，布蘭特期油最多曾挫5.1％，低見97.57美元的逾三周低，紐約期油最多曾跌5.4％，低見93.74美元，是自2月底以來低位，其後跌幅收窄至約4％。

美股道指跌42點，納指跌1.1%。

美國10年期債息周一突破2.7厘水平，創3年新高，最高曾見2.7798厘，超越2年期債息的2.5879厘，仍低於5年期及7年期的2.8375厘及2.8577厘，意味美債孳息曲綫雖扭轉前端倒掛的情況，惟中後段仍續倒掛。美股午市跌逾200點，美10年期債息漲幅收窄至7點子，報2.7705厘。

美國本周焦點將落於3月通脹數據。另外，銀行股將為美股業績期揭開序幕。

花旗表示，預計歐洲央行將在未來幾個月略微加快貨幣政策正常化的步伐，但在周四會議上，該行不太可能做出任何決定，除了重申雙向政策的可選性。花旗報告稱，經濟增長的迅速放緩給歐洲央行帶來溝通上的挑戰，懷疑制定一種對抗債券市場分裂的新工具的工作是否足夠先進，或者該工具本身是否足夠可信，以說服央行行長立即執行決策。歐洲央行表示，與經濟增長預期相比，歐洲央行對通脹預期的變化將更為敏感，預計歐洲央行將在7月結束量化寬鬆政策，並從9月開始加息。

芝加哥聯儲銀行行長埃文斯（Charles Evans）預計中性聯邦基金利率將在2.25厘至2.5厘範圍內，指50個基點的加息幅度值得考慮，可能性很高，本以為在2023年3月前達到中性利率，不過如果在今年12月之前達到也沒問題。

美10年債息突破2.7厘 道指跌逾200點

美股午市走低，科技股跌幅領先。美債息飈升令股指承壓。銀行板塊將在本周拉開美股財報季的序幕，市場擔心聯儲局政策趨緊、通脹大漲及俄烏地緣政治不確定性，投資者審慎。中概遊戲股走俏。

本港時間今晨1時10分，道指跌219點，跌幅0.62%，報34501點；納指跌199點，跌幅為1.46%，報13511點；標指跌58點，跌幅1.31%，報4429點。

美債收益率飆升，10年期債息升至接近2.78厘，創2019年1月以來的最高水平。

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特相信，隨著聯儲局收緊政策，美國將避免經濟衰退，不過明年的通脹率可能仍將保持在2%以上。

經濟數據方面，紐約聯儲發布的3月份消費者調查顯示，一年通脹預期中值從一個月前的6%升至6.6%。三年通脹預期則從6個月前的4.2%降至3.7%。

報告表明由於食品和租金價格預期飆升，美國消費者的通脹預期上個月再創新高。

推特CEO稱馬斯克拒絶加入推特董事會。此前馬斯克建議對推特旗下Blue premium訂閲服務進行一系列改革。此外特斯拉3月僅出口60輛上海產汽車，創紀錄新低，因強勁的中國本地需求消化大部分產量。推特暫升1.9%，特斯拉跌3.7%。

嗶哩嗶哩、網易、虎牙等中概遊戲股逆勢上漲。週一國家新聞出版署發佈的《2022年4月份國產網絡遊戲審批信息》顯示，共有45款遊戲通過審批，其中大多為中小遊戲廠商產品。騰訊、網易旗下遊戲產品均未在獲批行列。



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焦點新聞：

【美股一周前瞻】聚焦3月通脹數據、料CPI按年升8.4% 美股迎銀行股業績期

即市走勢：

【01：04】俄央行：俄羅斯通脹率將在2024年回到4%的目標

俄羅斯央行的年度報告稱，俄羅斯的通脹率將在2024年回到4%的目標。俄羅斯央行4月11日發布的文件指出，截至2021年底，俄羅斯的通脹率為8.4%

【00：56】美股午市跌逾200點，道指跌261點或0.75%，報34459點；納指跌239點或1.75%，報13471點；標指跌57點或1.27%，報4431點

【00：48】美10年期債息突破2.7厘水平，創3年新高，最高曾見2.7798厘，創2019年1月以來的最高水平。

【00：41】白宮國家經濟委員會主任布賴恩·迪斯：通脹將會在年末和明年緩和，預計周二公布的CPI數據將會上升。

【00：28】歐市盤初，德國10年期基準國債收益率漲11.4個基點，報0.821%，逼近2015年9月1日頂部0.822%。

【00：21】美國20年期債息漲幅高達9個百分點至3%。

【23：56】紐約聯儲調查顯示3月份消費者通脹預期再創新高

紐約聯儲銀行周一發布消費者調查顯示，一年通脹預期中值從一個月前的6%升至6.6%，達到2013年有數據以來的最高水平。三年通脹預期則從6個月前的4.2%降至3.7%。根據報告，各年齡段、教育層次和收入水平的消費者的短期通脹預期普遍上升。消費者預計未來一年房價將上漲6%，高於2月預計的5.7%；預計食品價格將上漲9.6%。同時，更多受訪者預計一年後失業率將高於現在水平，並且當前財務狀況比一年前更差，家庭預算將面臨更大壓力。

【23：44】歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌0.61%，英國富時100指數跌0.65%，歐洲斯托克50指數跌0.49%。

【22：15】美股三大指數仍偏軟，道指跌幅收窄至0.1％或42點，報34673點；標指挫0.8％或35點，報4452點；納指仍維持逾1％跌幅，跌156點，報13554點。

【22：10】內地據報重批遊戲版號的消息，刺激個別中概股如嗶哩嗶哩（美：BILI）及虎牙（美：HUYA）早段走高。嗶哩嗶哩勁升一成，虎牙亦錄逾半成升幅。

【21：33】美股開市道指約跌百點，納指跌1.3%。

【21：09】多國聯手釋放石油儲備的消息續困擾油價，加上內地疫情升溫下持續封城引發需求憂慮，布蘭特期油最多曾挫5.1％，低見97.57美元的逾三周低，紐約期油最多曾跌5.4％，低見93.74美元，是自2月底以來低位。

【21：03】十年期美債息續升至逾3年高位，周一最高曾報2.7798厘，高於兩年期美債息的2.5879厘，惟仍低於5年期美債息的2.8375厘及7年期美債息的2.8577厘，意味美債孳息曲線仍部份倒掛。另一邊廂，十年期德債息抽升至0.817厘的逾六年半高位。

【20：50】美股三大指數期貨偏軟，道指挫0.5％或158點，報34453點；標指跌0.8％或35點，報4448點；納指續弱跌1.3％或181點，報14145點。

【12：32】道指期貨跌184點，報34536點；標指期貨跌29點，報4459點；納指期貨跌113點或0.8%，報14213點。

【11：32】【TWTR】Twitter CEO：馬斯克臨門決定不加入董事會 馬斯克再起公投：要刪除twitter中的「w」嗎？

【10：22】【債息倒掛】巴隆氏：債息倒掛不用怕 五大理由相信美國經濟未衰退

【10：00】【專訪】瑞士百達陳東：通脹迫使大動作加息 不認為美股會有強勁回報

【08：15】【Twitter】馬斯克建議Twitter Blue減價兼禁賣廣告 訂戶可用狗狗幣支付費用

【07：30】美股上周五個別發展，美滙指數一度衝破100大關，利率亦繼續飆升，10年期美債息突破2.7厘，創3年新高。另邊廂，新一輪美企業績期本周揭序幕，投資者關注高通脹會否影響盈利表現，道指收市升137點，報34721點；標指跌11點，報4488點；納指跌186點或1.34%，報13711點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、山東黃金及廣汽集團

責任編輯：梁浩碩