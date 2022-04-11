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【YouTube】YouTube測試更嚴格審核系統　解決「垃圾留言」泛濫問題

科技 13:00 2022/04/11

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YouTubers表示，垃圾留言的詐騙內容，從加密貨幣到保健產品都有，形容問題十分嚴重。（法新社）

YouTube的垃圾留言問題愈趨嚴重，近期不少YouTubers都拍片表達不滿，更表示看到有惡意留言者冒充他們，試圖欺騙他們的訂閱者。YouTube日前就表示正測試新功能，以更嚴格的系統審查潛在的不當留言。

涉及加密貨幣、保健產品詐騙

YouTube上的垃圾留言可以有多種形式，包括冒充YouTubers的留言，向觀眾承諾給他們發訊息並提供好處，然後以某種方式引導他們離開YouTube，最終欺騙他們。甚至YouTubers表示，垃圾留言的詐騙內容，從加密貨幣到保健產品都有，形容問題十分嚴重。

事實上，YouTube過往已設有許多工具去打擊垃圾留言。YouTube發言人Ivy Choi表示，該公司利用機器學習和人手審查，僅在2021年第四季度就刪除了逾9.5億條違反了垃圾留言、誤導和詐騙政策的留言。

但鑑於這些系統還不足夠應付情況，YouTube日前就發了一項新的實驗性審核功能，該功能將 提高嚴格程度，對潛在的不當評論進行自動審查。Ivy Choi強調，鑑於於垃圾留言的性質不斷演變，該公司策略也在不斷變化，並將繼續調整其系統以保持最佳狀態。

YouTuber自製程式    刪除垃圾留言

報道也提到，有YouTuber製作了「YouTube Spammer Purge」程式，允許YouTuber以多種方式過濾和搜索任何人在其頻道上的垃圾留言，並一次性刪除和向YouTube舉報。

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責任編輯：陳卓賢

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