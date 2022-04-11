  • 28°C
香港時間 : 2022411日 (一) 15:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】粟米汁品牌「2+3」設首條智能生產線　冀提高產能和質素

商業 14:35 2022/04/11

分享：

分享：

香港生產力促進局（生產力局）與怡加新（香港）實業有限公司（2+3）簽署合作協議，設立香港首條新鮮粟米汁智能生產線，大幅提升產能及產品質素。

「2+3」由周建華（粟米媽媽）於2010年創辦，標榜生產天然、健康、無添加防腐劑的粟米汁。但發展初期，在購置機器時因故損失逾7位數。她其後重整業務，並交託給子女打理。現於多家超級市場和連鎖便利店有售。

【電動車】日產汽車擬2028年推出　首款配備固態電池電動車

然而，現有生產系統已近飽和，產量供不應求下，「2+3」找生產力局合作，希望建立智能生產線，提升產能及出品的穩定性，從而開拓更大的市場。

港企再工業化　冀進軍新市場
該項目已申請並獲得，由香港特區政府創新科技署「再工業化資助計劃」的資助，獲資助項目總開支的三分之一，預計2023年中投產。

【消費券2022】消費券發放首周末　商場人頭湧湧　家電生意急漲最多3倍

怡加新(香港)實業有限公司董事陳嘉新表示，目前主要供應香港市場，每星期生產約8,000支粟米汁。他希望把產品拓展至鄰近城市，以至海外市場。

不過，產品受產能及保鮮期限制。是次設立智能生產線，有效解決以上痛點，包括大幅提升產能，以及改進殺菌技術，能夠延長機器的壽命，還可確保殺菌的可靠性及穩定性，提升產品品質及安全。他稱，在不使用添加劑和防腐劑的情況下，保鮮期亦能有效地延長。

【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

智能生產提高競爭力　振香港製造聲譽
事實上，香港食品及飲品製造業面對人手短缺問題，傳統重複性和勞動性工作令年輕人卻步。生產力局首席數碼總監黎少斌認為，香港有不少充滿人情味的品牌，但隨時代變遷而被淘汰。

他續指，局方透過工業4.0先進技術，助香港品牌與時並進，創優增值。並在保留傳統風味的同時，透過智能生產提升產能及競爭力，確保本地食物安全水平，加強國際市場對「香港製造」的信心。

責任編輯：馬意文

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【日清食品】日清受「 再工業化資助計劃 」 撥款　成首間獲資助1,500萬食品製造公司
2021/11/09
【日清食品】日清受「 再工業化資助計劃 」 撥款　成首間獲資助1,500萬食品製造公司
【再工業化】逾30間再工業化企業準備落地　看好工業4.0需求疫後增長更強勁
2021/11/10
【再工業化】逾30間再工業化企業準備落地　看好工業4.0需求疫後增長更強勁
【再工業化】本地建築公司設3萬呎智能生產線　產量升9倍、成本反跌3成
2022/02/21
【再工業化】本地建築公司設3萬呎智能生產線　產量升9倍、成本反跌3成
【再工業化】健康食品CATALO在港設廠生產　投資超過1500萬
2022/03/15
【再工業化】健康食品CATALO在港設廠生產　投資超過1500萬

你可能感興趣

【日清食品】日清受「 再工業化資助計劃 」 撥款　成首間獲資助1,500萬食品製造公司
17:20 2021/11/09
【日清食品】日清受「 再工業化資助計劃 」 撥款　成首間獲資助1,500萬食品製造公司
【再工業化】逾30間再工業化企業準備落地　看好工業4.0需求疫後增長更強勁
20:05 2021/11/10
【再工業化】逾30間再工業化企業準備落地　看好工業4.0需求疫後增長更強勁
【再工業化】本地建築公司設3萬呎智能生產線　產量升9倍、成本反跌3成
19:15 2022/02/21
【再工業化】本地建築公司設3萬呎智能生產線　產量升9倍、成本反跌3成
創新科技及應用 食用安全 產品 創新科技署 添加劑 防腐劑 香港生產力促進局 食品 飲品 香港

上一篇文章

【全球富豪】2022年胡潤全球富豪榜　哪3個城市最多億萬富翁？

下一篇文章

【糧食供應】糧食漲價衝擊亞洲　全球食品價格指數3月創新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【消費券2022】新城市廣場料周末人流升30%　餐飲、電子及珠寶鐘錶成大贏家？
【消費券2022】新城市廣場料周末人流升30%　餐飲、電子及珠寶鐘錶成大贏家？
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費券2022】新地十五大商場生意升2成　人流反彈至疫前水平
【消費券2022】新地十五大商場生意升2成　人流反彈至疫前水平
【麥當勞優惠】將軍漢堡4月11日起再次登場　配全新日式咖哩味Shake Shake薯條粉
【麥當勞優惠】將軍漢堡4月11日起再次登場　配全新日式咖哩味Shake Shake薯條粉
【消費券2022】消費券發放首周末　商場人頭湧湧　家電生意急漲最多3倍
【消費券2022】消費券發放首周末　商場人頭湧湧　家電生意急漲最多3倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款