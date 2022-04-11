【疫市營商】粟米汁品牌「2+3」設首條智能生產線　冀提高產能和質素

香港生產力促進局（生產力局）與怡加新（香港）實業有限公司（2+3）簽署合作協議，設立香港首條新鮮粟米汁智能生產線，大幅提升產能及產品質素。

「2+3」由周建華（粟米媽媽）於2010年創辦，標榜生產天然、健康、無添加防腐劑的粟米汁。但發展初期，在購置機器時因故損失逾7位數。她其後重整業務，並交託給子女打理。現於多家超級市場和連鎖便利店有售。

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然而，現有生產系統已近飽和，產量供不應求下，「2+3」找生產力局合作，希望建立智能生產線，提升產能及出品的穩定性，從而開拓更大的市場。

港企再工業化 冀進軍新市場

該項目已申請並獲得，由香港特區政府創新科技署「再工業化資助計劃」的資助，獲資助項目總開支的三分之一，預計2023年中投產。

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怡加新(香港)實業有限公司董事陳嘉新表示，目前主要供應香港市場，每星期生產約8,000支粟米汁。他希望把產品拓展至鄰近城市，以至海外市場。

不過，產品受產能及保鮮期限制。是次設立智能生產線，有效解決以上痛點，包括大幅提升產能，以及改進殺菌技術，能夠延長機器的壽命，還可確保殺菌的可靠性及穩定性，提升產品品質及安全。他稱，在不使用添加劑和防腐劑的情況下，保鮮期亦能有效地延長。

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智能生產提高競爭力 振香港製造聲譽

事實上，香港食品及飲品製造業面對人手短缺問題，傳統重複性和勞動性工作令年輕人卻步。生產力局首席數碼總監黎少斌認為，香港有不少充滿人情味的品牌，但隨時代變遷而被淘汰。

他續指，局方透過工業4.0先進技術，助香港品牌與時並進，創優增值。並在保留傳統風味的同時，透過智能生產提升產能及競爭力，確保本地食物安全水平，加強國際市場對「香港製造」的信心。

責任編輯：馬意文