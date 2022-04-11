【烏克蘭戰爭】普京帶「核足球」去喪禮 引外界關注

俄烏開戰初期，俄羅斯總統普京曾啟動核威懾。外媒報道指普京上周出席俄羅斯一名政治人物的喪禮時，帶同俗稱「核足球」、用作授權遠程核彈攻擊的通信工具，令外界再度憂慮普京會出動核武器。

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普京（Vladimir Putin）在2月底曾下令俄羅斯國防部，調動掌控核彈的戰略威懾部隊進入作戰狀態。

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英媒《太陽報》報道指，普京上周五（8日）出席俄羅斯極右政客日里諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）的喪禮。他今年較早時感染新冠肺炎入院，本月6日於醫院病逝。

普京上周五穿著西裝及手捧一束紅玫瑰步入喪禮現場，而身後有一名穿西裝的男子拎著一個公事包。《太陽報》指這名男子拎著的公事包就是「核足球」。

《太陽報》更發布一張顯示一個打開的公事包照片，指這張圖是俄羅斯國防部營運的電視頻道Zvezda首次向公眾披露的「核足球」內部結構。

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當地媒體指俄羅斯實際上有3個「核足球」公事包，每個都可供俄羅斯最高級別官員使用。

另外，日里諾夫斯基去年底宣稱他已接種多達7劑新冠疫苗，試圖證明俄羅斯國產疫苗安全。

75歲的日里諾夫斯基屬極端民族主義者，多次發表驚人言論，包括威脅對各國發射核武器，以及聲稱俄羅斯要從美國手中重奪阿拉斯加。

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責任編輯：鄭錦玲