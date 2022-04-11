▲ 【互聯互通】許正宇：已就股票南向通引入人民幣計價完成可行性研究 研開發電子債券交易平台

財經事務及庫務局局長許正宇透過視像形式出席立法會財經事務委員會時表示，有關工作小組已完成在股票通南向通引入人民幣計價的可行性研究，未來會與內地監管部門磋商，港交所 （00388） 將同業界接觸，政府亦會準備提供配套，例如放寬市場莊家交易的股票買賣印花稅，藉以提升市場流動性及便利交易。

盡快落實ETF互聯互通

許正宇指，下一步將研究改善企業上市條件，支持需要大量資金投入研發但未有盈利的企業融資，並會盡快落實交易所買賣基金（ETF）互聯互通。

他稱，未來會研究開發電子債券交易平台，政府今年將發行不少於150億元通脹掛鈎債券（iBond）等，按證公司亦將發行約4.5億美元基建融資證券化產品讓投資者認購。

許正宇又指，近年本港金融市場受疫情及地緣政治等眾多不穩定因素影響，但金融監管制度穩健及成熟，風險管控嚴謹，外匯儲備充足，目前資金進出無異常，會繼續努力維持金融穩定。

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