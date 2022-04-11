【社交媒體】馬斯克近日多番發表反Twitter言論 Twitter行政總裁指馬斯克不會加入董事會

Twitter（美：TWTR）行政總裁Parag Agrawal公布，馬斯克不會加入董事會。他表示他與董事會就馬斯克的加入進行了多番討論，當中包括與馬斯克直接討論，並於上周二宣布馬斯克將於4月9日正式加入董事會，不過就在同一天早上，作為最大股東的馬斯克卻表示他不會加入。消息曝光後馬斯克未有即時正式回應，只在個人Twitter賬戶上發表了一個掩嘴的偷笑表情。

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馬斯克不時在Twitter發起投票活動，但近日的投票問題則有點不尋常。上周六，他詢問網民是否贊成「將Twitter三藩市總部改造為無家者收容所，因為無論如何都沒有人出現（在那兒工作）」，結果投票人數超過190萬，91.3%表示贊成。

他在周日的問題更為諷刺：「是否要將『Twitter』中的w字刪除？」，暗指Twitter不過是一個「窺視」（Titter）的地方，而投票選項卻只有「Yes」（是）和「Of Course」（當然）兩個選擇。

馬斯克於上周六亦引述一個關於Twitter十大最多追隨者的統計數字，批評這些「頂級」帳戶中的大多數很少發表推文，發表的內容也很少，他詢問「Twitter是要死了嗎？」他點名第6名的Taylor Swift已經3個月沒有發文，Justin Bieber更加整年沒有發文。馬斯克本人擁有8,130萬追隨者，在排行榜上佔第8位，首名的是前美國總統奧巴馬，其追隨者高達1億3,150萬人。

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馬斯克近日亦就其他Twitter相關事宜發表評論。上周六他稱Twitter Blue訂閱服務的用戶月費應低於目前的2.99美元，並應獲得認證標記（有別於公眾人物或官方賬戶的標記），收費並要符合用戶所在地貨幣的負擔能力，甚至可以提供由狗狗幣（DOGE）支付的選項。他又指月費應訂於2美元左右，但需預繳12個月，帳戶60天內不會得到認證標記，如帳戶用於詐騙/垃圾郵件則會被停用且不予退款。

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責任編輯：嚴浩文