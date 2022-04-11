【烏克蘭戰爭】德國多地有反歧視俄語集會 部分示威者支持侵烏

西方民眾大部分反對俄羅斯入侵烏克蘭，多國曾發起反戰遊行。但德國周日（10日）有親俄人士連續第2日集會，在多個城市高舉俄羅斯國旗，亦出動遊行車隊。示威者指，自俄烏戰爭爆發以來，在德國講俄語的民眾遭到歧視，要求立即停止有關行為。

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德國周日有約600名示威者聚集在法蘭克福（Frankfurt），高舉俄羅斯國旗及標語，抗議講俄語民眾在當地遭受歧視及不合理對待，反對仇恨及騷擾。有示威者指，自俄烏戰爭爆發以來，當地歧視講俄語的人士情況增加，子女甚至因為講俄語在學校被打。

亦有示威者支持俄羅斯入侵行動，25歲的Sebastian表示，俄烏戰爭於2014年開始，媒體形容俄羅斯向烏克蘭發動襲擊字眼「不太合適」。大批警察到場維持秩序，警方豎起警戒線，示威人士與附近聚集的反戰民眾分隔。

北部城市漢諾威（Hanover）同日亦有類似規模集會，同時出動350架汽車組成遊行車隊，抗議居德的俄羅斯人受歧視。

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此外，上周六（9日）在斯圖加特（Stuttgart）及呂貝克（Lübeck）也有反歧視俄語集會，示威車隊隨行。呂貝克警方稱，已攔截約60輛車的車隊，因支持俄入侵烏克蘭，並違法展示代表入侵的V及Z字母。

但遊行引發當地強烈反對，認為是對克里姆林宮的支持。俄軍被指涉及烏克蘭布查鎮（Bucha）事件當日、首都柏林有車隊發起親俄集會，被《圖片報》稱其為「恥辱遊行」（parade of shame）。

德國有約120萬俄羅斯人及32.5萬名烏克蘭人口，戰爭爆發後的一個多月內，有多達31.6萬烏克蘭難民湧入。自俄烏戰爭以來，德國當局錄得383宗反俄及181宗反烏罪行。

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責任編輯：郭麗明