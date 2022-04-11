【英國王室】英女王分享新冠確診感受 「非常疲倦」

英女王因身體狀況欠佳已久未出席公開活動，她於今年2月確診新冠肺炎，讓外界更加憂慮其健康狀況。英女王近日視像現身一個活動時，透露自己感染新冠後的感受，稱感到「非常疲倦」。

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皇家倫敦醫院（Royal London Hospital）上周啟用伊利沙伯女王部門（Queen Elizabeth Unit），獲英女王視像來電為祝賀新部門成立。英女王亦分享自己身為曾經確診者的感受，指新冠病毒使她感到「非常疲倦及筋竭力疲」（very tired and exhausted）。

白金漢宮於2月時宣布，英女王確診新冠肺炎，其時她據稱只有輕微如感冒般的病症。

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英女王亦與其他曾經確診者傾談，其中民眾Asef Hussain曾是新冠重症患者，其父親及兄弟因感染新冠離世。英女王對Hussain狀況感到十分感傷，特別是得知對方有個大家族，但當時因疫情無法相聚為染病的家人打氣。

醫院員工亦與英女王分享，他們是如何應付大量湧入的新冠病人。一名在醫院工作的修女表示，當醫院擠滿新冠病人時，她能做的就是確保一眾病人不孤單，安慰病人惶恐的情緒。

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責任編輯：吳漢培