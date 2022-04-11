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【復課安排】林鄭：學生每日要快速檢測、無打針不能參加非學術活動　同一上課日陽性個案5%或停課（第二版）

Hot Talk 12:04 2022/04/11

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【復課安排】林鄭：學生每日要快速檢測、無打針不能參加非學術活動　幼稚園分3階段復課、小學最遲5.3全面授

第五波疫情逐步穩定，政府再落實恢復面授課程的復課安排，特箭林鄭月娥指，復課後，教職員及學生要每天進行快速檢測，陰性才可返校，當局為學校免費提供1000萬套快測檢測包，以便校方分發予有需要的30萬學生。林鄭月娥稱，復課後沒有打針學生不能參加非學術的活動，包括音樂課及體育課，以保障他們染疫患上重症的風險。

現時12至19歲學生中學生打首針達97%，打兩針達78%，3至11歲學童打針情況不理想，打首針有62%，打兩針達28%。

幼稚園5月3日起分3階段復課，小學5.3全面授

教育局局長楊潤雄表示，學校將於復活節假期後分階段復課，中學及小學可自行分配各年級回復實體課的階段，如部分年級未回復實體課，可維持半天網課。其中小學最遲於5月3日，要全校恢復面授課；中學則於中學文憑試核心科目考試完結後，即5月3日起，可自行分階段復課，最遲5月10日要全校恢復半天課。

幼稚園會分3階段復課，其中5月3日會有一個年級復課，5月10日全校有兩級復課，5月16日則全校復課。

若只出現零星個案無需停課

楊潤雄稱，學校每日需向衞生署呈報師生快測結果，若同一上課日陽性個案比率達5%，衞生署會跟進，當局或研究停課；若只出現零星個案，在做足防護措施下可繼續上課。

衞生署署長林文健醫生指，一旦呈現陽性就有2個渠道處理，第一可透過網上檢測平台申報，其次學校聚合所有師生呈陽性比率，透過衛生防護中心特別網上平台作呈報，即使無個案仍要申報。他稱，有3個指標作緊急介入調查及指標，學校出現5%陽性會介入調查，第二為個別班房有10%以上陽性亦會介入調查，第三如果有陽性的學生有重症或死亡風險均會介入。

（第二版加入陽性個案停課安排）

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