【法國大選】馬克龍首輪輕微領先 第二輪與馬琳勒龐對決

法國總統選舉為期兩周，首輪投票已經結束。尋求連任的法國總統馬克龍在首輪投票中輕微領先，得票率高於5年前首輪投票。馬克龍最終和極右國民陣線黨魁馬琳勒龐進入第二輪選舉，兩人將在2017年後，再度對決，競逐法國總統。

法國大選首輪投票開始 馬克龍料陷苦戰 【下一頁】

馬克龍（Emmanuel Macro）在周日（10日）首輪投票中，得票率達27.6%，輕微領先於馬琳勒龐（Marine Le Pen）的23%。極左翼候選人梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）則以22.2%，位居第三。前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）所屬的傳統右翼政黨共和黨候選人Valérie Pécresse得票率不足5%，令外界始料不及。

馬克龍及馬琳勒龐是次得票率皆高於其5年前首輪投票得票率，《衛報》分析指，馬克龍投票最後數小時表示，將致力保持法國在國際外交地位策略奏效。而馬琳勒龐則因通貨膨脹持續，及生活成本不斷上漲而支持率有所增加。

法國周日總統大選 馬克龍連任選情告急 【下一頁】

法國將在4月24日舉行第二輪投票，除極右翼派電視評論員Éric Zemmour外，所有主要候選人皆呼籲民眾，在第二輪投票中作戰略性投票，阻止馬琳勒龐當選。馬克龍表示，極右翼在法國支持率之高，不認為可以輕鬆勝出，未來兩周需以謙遜態度說服民眾，強調接下來的辯論對法國及歐洲都具有決定性意義。

馬琳勒龐則形容，第二輪投票將會是兩種對立社會願景之間的基本選擇，她指摘馬克龍造成社會分裂及兩極化。

馬克龍及馬琳勒龐在2017年時亦曾在第二輪投票中對決，當時馬克龍以高達66%的得票率，輕鬆擊敗馬琳勒龐當選。馬克龍在是次競選活動中承認，未有設法消除選民對移民的憂慮，亦未有阻止導致民眾投票支持極端主義的恐懼情緒蔓延。上周民意調查顯示，馬琳勒龐潛在的得票率高達49%，屬於誤差範圍，或有機會勝選。

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責任編輯：李俊儀