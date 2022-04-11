▲ 【大行報告】舜宇首季出貨量遜預期 大摩：短期風險屬已知、長期潛在利好或令股價重估

舜宇 （02382） 3月手機鏡頭出貨量約1.20億件，按年跌8.1%，連續11個月錄得按年下降。摩根士丹利指，舜宇首季出貨量遜預期，目前中國封城料於4月持續，但認為潛在復甦可令股價重估。

摩根士丹利指，集團手機鏡頭和手機攝像模組首季出貨量按年跌12%和23%，與大立光的首季收入跌14%相近。至於車載鏡頭首季跌3%，該利認為業務增長乏力是因汽車供應鏈短缺所致，而多於其市佔率下降所帶來的損失，因此估計集團車載鏡頭出貨量日後可持續回升。

摩根士丹利指，近期上調舜宇為「增持」評級，目標價為190元，是相信集團在車載鏡頭、VR/AR、物聯網的長期部署，而短期的手機行業風險屬已知的，故認為未來可有潛在利好的催化劑，例如5月手機出貨量回升、今年第2季獲得手機攝像模組新訂單、中國解除封鎖措施。

股價方面，舜宇現跌7.1%，報108.2元，創2020年6月低。

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編輯：姚卓然