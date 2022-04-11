【券商點睇】贛鋒鋰業上調2025年產能指引 獲券商調高盈利預測

贛鋒鋰業（01772）去年實現營業收入111.62 億元（人民幣，下同），按年升102.1%，其中第四季單實現營業收入41.08億元，按年增151.9%，按季增37.4%。期內，實現歸屬於上市公司股東淨利潤52.28億元，按年增410%，其中第四季實現歸母淨利潤27.56億元，按年升297%，按季增160.9%；扣非淨利潤29.07億元，按年升623%，單是第四季便有14.79億元，按年增990.8%，按季增長149.6%。

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中泰證券指出，由於去年碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰鹽價格大幅上行，公司平均實現鋰鹽價格為每噸碳酸鋰當量（LCE）10.37萬元，按年增長49.1%，公司馬洪三期產能持續釋放，鋰鹽銷量增長44%至9.07萬噸，鋰精礦變動幅度小於鋰鹽，因此公司毛利按年大增276%至44.44億元，對業績增長正貢獻32.63 億元，是其業績高增的最主要原因。公司資源端布局不斷深化，上調2025年產能指引。報告期內，公司完成了對非洲Goulamina鋰輝石項目50%權益、青海一里坪鹽湖49%權益、對Bacanora進行要約收購等重大鋰資源項目的布局。公司規劃2025年形成總計年產30萬噸LCE的鋰產品供應能力，原規劃為20萬噸，遠期要形成不低於60萬噸 LCE 的鋰產品供應能力。

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該行表示，贛鋒鋰業的鋰電池業務已布局消費類電池、TWS電池、動力/儲能電池，以及固態電池等各領域的技術路徑方向，去年公司完成了贛鋒鋰電的增資擴股，引入了20多家戰略投資人。去年電池板塊營業收入同比增長59.5%至20.22億元，毛利按年增24.1%。鑑於國內鋰鹽價格大幅上行，該行上調今後三年碳酸鋰價格分別為每噸40萬元、30萬元、25萬元，氫氧化鋰價格分別為每噸38萬元、30萬元、25萬元，鋰精礦價格分別為每噸4,500美元、2,500美元及2,000美元，預計公司三年淨利潤分別為149.98億元、134.4億元和171.92億元，維持「買入」評級。

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