  • 28°C
香港時間 : 2022411日 (一) 12:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智能手機】傳OnePlus首款摺疊機　將是「翻版OPPO Find N」？

科技 12:00 2022/04/11

分享：

分享：

鑑於OPPO尚未計劃在全球市場推出Find N，OPPO或會透過OnePlus的首款摺疊機推廣至全球市場銷售。（法新社）

OnePlus去年與OPPO合併，成為OPPO旗下獨立營運的品牌，而兩者業務也進行全面整合，包括共享產品研發和設計，以及軟件開發等。據外媒《Android Police》報道，OnePlus的第一款摺疊機將可能採用Oppo旗下唯一一款可摺疊機OPPOFind N的的設計。

【OnePlus手機】OnePlus 10 Pro攻港　搭載800萬長焦Hasselblad鏡頭

事實上，OPPO Find N也有一定市場優勢，其機身較三星（Samsung）Galaxy Z Fold 3小很多，而且它的鉸鏈也經過精心設計，有別於Z Fold 3的鉸鏈在關閉時會留下小間隙，Find N的鉸鏈可幫助手機在摺疊時做到無縫關閉。

【智能手機】初創Nothing推首款智能手機　稱自家作業系統集Android最佳功能

鑑於OPPO尚未計劃在全球市場推出Find N，OPPO或會透過OnePlus的首款摺疊機推廣至全球市場銷售。惟可能最快要到2023年，OnePlus才會正式發布首款摺疊機。

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【強強聯手】微軟重組Android開發團隊　夥Google對抗蘋果？
2022/04/05
【強強聯手】微軟重組Android開發團隊　夥Google對抗蘋果？
【LG手機】LG將於今年夏天　更新Android 12軟件至三款舊手機
2022/04/05
【LG手機】LG將於今年夏天　更新Android 12軟件至三款舊手機
【三星摺機】傳Galaxy Z Fold 4及Flip 4　將續用電源鍵作指紋辨識
2022/04/08
【三星摺機】傳Galaxy Z Fold 4及Flip 4　將續用電源鍵作指紋辨識
【手機維修】Google仿傚蘋果、三星　推Pixels DIY維修計畫
今日
【手機維修】Google仿傚蘋果、三星　推Pixels DIY維修計畫

你可能感興趣

【強強聯手】微軟重組Android開發團隊　夥Google對抗蘋果？
11:00 2022/04/05
【強強聯手】微軟重組Android開發團隊　夥Google對抗蘋果？
【LG手機】LG將於今年夏天　更新Android 12軟件至三款舊手機
13:00 2022/04/05
【LG手機】LG將於今年夏天　更新Android 12軟件至三款舊手機
【三星摺機】傳Galaxy Z Fold 4及Flip 4　將續用電源鍵作指紋辨識
11:48 2022/04/08
【三星摺機】傳Galaxy Z Fold 4及Flip 4　將續用電源鍵作指紋辨識
科技產品 智能手機 合併 OnePlus Oppo Samsung Android

下一篇文章

【手機維修】Google仿傚蘋果、三星　推Pixels DIY維修計畫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Google程式】Google Play商店「大掃除」　大量過時Apps將被下架
【Google程式】Google Play商店「大掃除」　大量過時Apps將被下架
【WFH】有返工冇收工？　微軟CEO籲管理者關心員工心靈健康
【WFH】有返工冇收工？　微軟CEO籲管理者關心員工心靈健康
【三星摺機】傳Galaxy Z Fold 4及Flip 4　將續用電源鍵作指紋辨識
【三星摺機】傳Galaxy Z Fold 4及Flip 4　將續用電源鍵作指紋辨識
【三星爭議】三星Galaxy S22系列涉效能問題 　南韓用戶提集體訴訟
【三星爭議】三星Galaxy S22系列涉效能問題 　南韓用戶提集體訴訟
【5G手機】三星公布Galaxy A33、A53香港售價　最快明日開始預訂
【5G手機】三星公布Galaxy A33、A53香港售價　最快明日開始預訂
【環保科技】微氣泡充氧技術　有效降低海產養殖污染
【環保科技】微氣泡充氧技術　有效降低海產養殖污染
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款