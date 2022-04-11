【智能手機】傳OnePlus首款摺疊機　將是「翻版OPPO Find N」？

▲ 鑑於OPPO尚未計劃在全球市場推出Find N，OPPO或會透過OnePlus的首款摺疊機推廣至全球市場銷售。（法新社）

OnePlus去年與OPPO合併，成為OPPO旗下獨立營運的品牌，而兩者業務也進行全面整合，包括共享產品研發和設計，以及軟件開發等。據外媒《Android Police》報道，OnePlus的第一款摺疊機將可能採用Oppo旗下唯一一款可摺疊機OPPOFind N的的設計。

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事實上，OPPO Find N也有一定市場優勢，其機身較三星（Samsung）Galaxy Z Fold 3小很多，而且它的鉸鏈也經過精心設計，有別於Z Fold 3的鉸鏈在關閉時會留下小間隙，Find N的鉸鏈可幫助手機在摺疊時做到無縫關閉。

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鑑於OPPO尚未計劃在全球市場推出Find N，OPPO或會透過OnePlus的首款摺疊機推廣至全球市場銷售。惟可能最快要到2023年，OnePlus才會正式發布首款摺疊機。

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責任編輯：陳卓賢