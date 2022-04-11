【券商點睇】郵銀協同深度下沉網點 郵儲行成本優於同行

東方證券指出，郵儲銀行（01658）擁有郵銀協同，零售客戶基礎紥實。郵儲行依托「自營+代理」模式，布局了數量居同業首位的網點，且網點深度下沉、布局均衡。渠道優勢打造了郵儲行領先的負債端能力，截至去年末，公司負債端存款佔比為 96.3%，同期其餘5家大行平均為80.4%。從成本率來看，公司去年存款成本率為1.63%，優於同期上市銀行平均水平的2.09%。雖然還原代理儲蓄費後郵儲行的真實存款成本率會有所上升，但考慮到存款依然是銀行經營的壓艙石。該行認為更應關注存款背後反映出公司紥實的客戶基礎，良好的客戶關係和渠道優勢有望為公司未來發力資產業務提供保障。

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郵儲行的信貸業務起步較晚，近年來在信貸業務有所發力，逐步展現出發展潛力，2016至2021 年公司信貸業務的年均複合增長率達到16.5%，遠高於五大行平均的10.1%。目前，公司貸存比仍顯著低於五大行，未來發展空間廣闊。東方證券以去年數據靜態測算若公司貸存比上升2個百分點，對應去年淨息差水平有望提升2個基點。

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此外，公司資本管理高級法穩步推進，參照6家已實施高級法的銀行數據，靜態測算若高級法順利實施有望為郵儲行節約核心一級資本充足率1.51個百分點，更高效率的資本管理將為公司資產端擴表提供資本支持。該行預計，郵儲行今明兩年每股盈利為0.97元人民幣及1.12元人民幣，BVPS預測值為7.61元人民幣及8.43元人民幣；採用相對估值法對公司進行估值，可比公司今年一致預測市帳率調整後平均值為0.66倍，考慮到公司負債端的優勢、資產端的潛力、扎實的資產質量，給予公司35%的估值溢價，首次覆蓋給予「買入」評級。

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