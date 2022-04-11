安永支持新世界「Share for Good愛互送」平台　捐贈新一輪抗疫物資

▲ 安永香港及澳門區主管合夥人陳瑞娟(左四)與安永大中華區抗疫團隊，捐贈物資予「Share for Good 愛互送」，並由平台配對將物資送予仁濟醫院董事局，主席葉恭正博士(左三)及行政總裁梁偉光先生(右二)代表接收及頒發感謝狀。

為更快及高效將抗疫物資提供給最需要幫助的社群，安永大中華區(「安永」) 宣布，支持由新世界發展創立的「Share for Good愛互送」捐贈配對平台，通過安永關愛基金捐贈3,000盒連花清瘟膠囊予仁濟醫院董事局。



安永香港及澳門區主管合夥人陳瑞娟表示：「應對疫情挑戰需要社會各界的共同努力。『愛互送』平台以匹配資源為目標，集合數十家機構的力量，以創新的探索物資供應和社區抗疫方式，令逾30個慈善團體受惠，具有重要意義。」



「Share for Good愛互送」由新世界發展創立，是香港首個大型捐贈配對平台，在第五波疫情期間，聯繫有心捐贈及有需要的人士。機構或個人均可通過該平台直接捐贈物資，或捐款予主要合作夥伴仁濟醫院代購物資。在首階段共有超過30間非牟利機構參與該平台，由受惠機構將物資精準高效送到有需要人士手上，讓愛互送。



自香港新冠肺炎疫情出現以來，安永已為抗疫前線和弱勢社群提供了快速檢測試劑盒、防護服及口罩等物資援助，價值超過150萬港元。



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安永的宗旨是建設更美好的商業世界。我們致力幫助客戶、員工及社會各界創造長期價值，同時在資本市場建立信任。



在數據及科技賦能下，安永的多元化團隊通過鑒證服務，於150多個國家及地區構建信任，並協助企業成長、轉型和運營。



在審計、諮詢、法律、戰略、稅務與交易的專業服務領域，安永團隊對當前最複雜迫切的挑戰，提出更好的問題，從而發掘創新的解决方案。



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關於安永關愛基金

安永關愛基金由安永中國主席牽頭，重點關注環保、扶貧和救災重建等事務，旨在為社會公益慈善事業發展作出貢獻。近年來，安永關愛基金的工作包括支持湖北等地防控疫情，以及為河南、山西等地救災重建工作提供資金和物資。



(特約)