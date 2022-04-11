【中國CPI】3月增幅比上月升0.6個百分點 國內CPI超市場預期

國家統計局周一（11日）公布3月份居民消費價格指數（CPI）按年上漲1.5%，漲幅比上月擴大0.6個百分點，高於市場預期，主要因國內疫情擴散和國際大宗商品價格上漲等因素影響。一旦通脹持續升溫，多少會限制中國政府推出提振經濟措施，不利經濟及股市復甦。

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從按年變化看，能源價格飛漲，抵銷豬肉價格下滑的影響。食品價格下降1.5%，降幅比上月收窄2.4個百分點，影響CPI下降約0.28個百分點。食品中，豬肉價格下降41.4%。非食品價格上漲2.2%，漲幅比上月擴大0.1個百分點，影響CPI上漲約1.77個百分點。非食品中，工業消費品價格上漲3.5%，漲幅比上月擴大0.4個百分點。其中，汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲24.6%、26.9%和27.1%，漲幅均有擴大。

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3月份，受國際大宗商品價格上漲等因素影響，工業品出廠價格指數（PPI）也按月上漲。其中，石油和天然氣開採業價格上漲14.1%，石油煤炭及其他燃料加工業價格上漲7.9%，化學纖維製造業價格上漲2.0%，化學原料和化學製品製造業價格上漲1.8%；有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲2.7%。上述行業合計影響PPI上漲約0.77個百分點，佔總漲幅的七成。

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