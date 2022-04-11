【烏克蘭戰爭】世銀估計 烏克蘭經濟收縮45%

世界銀行表示俄烏戰爭及人道主義危機影響，烏克蘭的關鍵港口及工業城市受到嚴重破壞，烏克蘭今年的經濟預計會萎縮45%。世界銀行更預計俄羅斯及烏克蘭的周邊國家經濟也將受重挫，或需向國際機構求助避免拖欠債務。

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世銀周日（10日）發表最新報告，列舉由西邊愛爾蘭一直延伸至東邊俄羅斯的歐洲和中亞地區數據。但報告重點關注中歐、東歐、巴爾幹半島、土耳其和前蘇聯國的新興和發展中國家。

報告顯示世銀預計俄烏戰爭將導致整個地區的GDP下降4.1%，是2020年因新冠疫情危機時GDP跌幅的兩倍。

世銀指隨著俄羅斯入侵烏克蘭導致烏克蘭南部黑海港口封鎖及東部工業發展遭受破壞，烏克蘭今年的國內生產總值（GDP）將會萎縮45.1%。

報告指如果俄軍切斷通往黑海的所有通道，嚴重依賴農業的烏克蘭經濟或進一步受到打擊。而烏克蘭港口的交通量已下跌超過 75%，如果俄軍佔領敖德薩（Odessa）的話，當地交通量勢必再下跌。

世銀也估計俄羅斯經濟今年將萎縮11.2%，而摩爾多瓦、白俄羅斯及烏克蘭等東歐國家的產量預計將會下跌30.7%。

報告指俄烏戰爭的連鎖反應將對大量前蘇聯國家造成嚴重打擊，很多國家將被迫向世銀和國際貨幣基金組織（IMF）尋求更多貸款來維持償還能力。

世銀更指新冠疫情期間，該行已經增加對烏茲別克、塔吉克和吉爾吉斯的貸款額，更強調塔吉克和吉爾吉斯的經濟為最脆弱，需要進一步實施一攬子金融支援措施。

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報告指戰爭的影響正通過該地區強大的貿易、金融和移民聯繫傳遞，為鄰國造成很大經濟損失，更指戰爭持續將令世銀調整預測數據，預計GDP會出現更大跌幅。

世銀表示經濟下行情景或包括整個歐元區今年出現額外3個百分點的跌幅，反映戰爭升級帶來大宗商品價格衝擊的影響，反過來更會引發額外制裁及減少俄對歐元區的出口。

經濟下行情景更可能包括金融信心受到衝擊，俄羅斯與烏克蘭GDP分別收縮20%及75%。

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責任編輯：鄭錦玲