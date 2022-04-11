【TWTR】臨門決定拒入董事會　Twitter：馬斯克仍可能與董事討論戰略或治理　Twitter開市轉升2%

▲ 【TWTR】Twitter CEO：馬斯克臨門決定不加入董事會 馬斯克再起公投：要刪除twitter中的「w」嗎？

Tesla（美：TSLA）創辦人兼Twitter（美：TWTR）股東馬斯克（Elon Musk）周日再發布多條關於Twitter改革方案的Twitter，但周一被爆將不會加入董事會。Twitter 開市前發公告指，馬斯克持有Twitter 普通股用於投資目的，提到馬斯克可能會不時在公開市場上收購額外普通股等，又稱馬斯克可能會不時與董事會或管理團隊成員進行討論，包括但不限於潛在的業務合併和戰略選擇、業務、運營、資本結構、治理、管理、發行人戰略及其他有關發行人的事項。

Twitter特別提到：「報告人（即馬斯克）通過社交媒體或其他渠道向董事會和/或發行人管理團隊成員和/或公眾表達對發行人業務、產品和服務的看法。」

Twitter盤前曾跌超過7%，但開市後轉升，現報47.23美元，升2.1%。

馬斯克再發投票 是否要刪除twitter中的「w」

馬斯克最新又發起一項投票，向網民查詢是否應該要刪除twitter中的「w」，即將「twitter」改為「titter」 （有暗笑的意味）。馬斯克在這項調查中只提供2個答案：「是（yes）」或「當然是（of course）」。

有網民批評，馬斯克作為Twitter董事，應該為Twitter考慮更嚴肅的事情，並指他應該令Twitter提供可靠和準確的新聞。

Twitter CEO：馬斯克不加入董事會

不過，正當馬斯克不斷發布Twitter公司管治的帖文，Twitter 行政總裁Parag Agrawal發文公布，馬斯克「臨門」決定不加入Twitter董事會。

Agrawal表示，他和董事會多次與馬斯克討論加入董事會事宜，在上周二（5日）決定委任他為董事，原訂4月9日生效，但同日馬斯克表示不再加入Twitter董事會，未有交代當中原因，只稱雙方認同是最好安排，而馬斯克繼續是公司最大股，也對他的建議維持開放。

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除了改名投票外，馬斯克早前曾在Twitter建議，將Twitter Blue訂閱服務降價、允許用戶使用狗狗幣付款、將Twitter總部改造為無家可歸者收容所等。

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