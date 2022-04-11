  • 30°C
香港時間 : 2022411日 (一) 14:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】奧地利總理將晤普京 俄烏戰爭後歐盟元首首人

環球政治 10:40 2022/04/11

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰爭開始後，歐盟表明支持烏克蘭，並對俄羅斯實施大規模制裁，雙方關係惡化。歐盟國之一的奧地利總理內哈默表示，即將訪問莫斯科，與俄羅斯總統普京會晤。內哈默成為俄烏戰爭以來，首名與普京直接會面的歐盟元首。

【烏克蘭戰爭】俄新指揮官作戰經驗豐富 曾釀大量平民傷亡 【下一頁】

內哈默（Karl Nehammer）周一（11日）在社交平台Twitter宣布，將前往莫斯科與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面。內哈默表示，奧地利軍事中立，但對俄烏戰爭有明確立場，即戰爭必須停止，烏克蘭需要人道走廊﹑停火及全面調查戰爭罪行，並表示有意與俄羅斯討論「潛在戰爭罪行」。

內哈默上周六（9日）亦到訪基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）見面。內哈默當日曾到過俄軍被指屠殺平民的布查鎮（Buvha）。

【烏克蘭戰爭】普京前幕僚：能源禁運或可終止戰爭 【下一頁】

據悉，內哈默與普京的會面獲得歐盟歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）﹑德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）及多位國家領導人協調。二人的會面亦創下先河，他是2月24日俄烏戰爭後，歐盟成員國中首位元首與普京直接會面。

不過，普京與其他歐盟元首在俄烏戰爭前亦多次會面，戰爭爆發後德法兩國亦積極斡旋，尋求使俄羅斯停止戰爭，惟並未取得大成果。作為外交事務新手兼去年12月才上任總理的內哈默，令人懷疑能否與普京取得任何進展。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】傳瑞典芬蘭將申請入北約 奧地利總理將晤普京（不斷更新）
今日
【烏克蘭戰爭】傳瑞典芬蘭將申請入北約 奧地利總理將晤普京（不斷更新）
試圖擺脫SWIFT？俄倡金磚五國另起爐灶
2022/04/10
試圖擺脫SWIFT？俄倡金磚五國另起爐灶
【烏克蘭戰爭】傳俄任命前線指揮官 澤連斯基：烏東威脅增加
2022/04/10
【烏克蘭戰爭】傳俄任命前線指揮官 澤連斯基：烏東威脅增加
【烏克蘭戰爭】約翰遜突訪基輔 承諾提供更多援助
2022/04/10
【烏克蘭戰爭】約翰遜突訪基輔 承諾提供更多援助
【烏克蘭戰爭】斯洛伐克及英國增對烏軍事援助 德國增撥款支援難民
2022/04/09
【烏克蘭戰爭】斯洛伐克及英國增對烏軍事援助 德國增撥款支援難民

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】傳瑞典芬蘭將申請入北約 奧地利總理將晤普京（不斷更新）
今日 12:40
【烏克蘭戰爭】傳瑞典芬蘭將申請入北約 奧地利總理將晤普京（不斷更新）
試圖擺脫SWIFT？俄倡金磚五國另起爐灶
17:05 2022/04/10
試圖擺脫SWIFT？俄倡金磚五國另起爐灶
【烏克蘭戰爭】傳俄任命前線指揮官 澤連斯基：烏東威脅增加
15:09 2022/04/10
【烏克蘭戰爭】傳俄任命前線指揮官 澤連斯基：烏東威脅增加
軍事 外交 奧地利 普京 俄羅斯 烏克蘭 澤連斯基 戰爭 歐盟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月11日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月11日 時間14:00）
碧咸夫婦邀威廉凱特參加大仔婚禮 遭對方禮貌婉拒
碧咸夫婦邀威廉凱特參加大仔婚禮 遭對方禮貌婉拒
試圖擺脫SWIFT？俄倡金磚五國另起爐灶
試圖擺脫SWIFT？俄倡金磚五國另起爐灶
【烏克蘭戰爭】傳瑞典芬蘭將申請入北約 奧地利總理將晤普京（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】傳瑞典芬蘭將申請入北約 奧地利總理將晤普京（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京前幕僚：能源禁運或可終止戰爭
【烏克蘭戰爭】普京前幕僚：能源禁運或可終止戰爭
【烏克蘭戰爭】俄新指揮官作戰經驗豐富 曾釀大量平民傷亡
【烏克蘭戰爭】俄新指揮官作戰經驗豐富 曾釀大量平民傷亡
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款