【烏克蘭戰爭】奧地利總理將晤普京 俄烏戰爭後歐盟元首首人

俄羅斯與烏克蘭戰爭開始後，歐盟表明支持烏克蘭，並對俄羅斯實施大規模制裁，雙方關係惡化。歐盟國之一的奧地利總理內哈默表示，即將訪問莫斯科，與俄羅斯總統普京會晤。內哈默成為俄烏戰爭以來，首名與普京直接會面的歐盟元首。

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內哈默（Karl Nehammer）周一（11日）在社交平台Twitter宣布，將前往莫斯科與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面。內哈默表示，奧地利軍事中立，但對俄烏戰爭有明確立場，即戰爭必須停止，烏克蘭需要人道走廊﹑停火及全面調查戰爭罪行，並表示有意與俄羅斯討論「潛在戰爭罪行」。

內哈默上周六（9日）亦到訪基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）見面。內哈默當日曾到過俄軍被指屠殺平民的布查鎮（Buvha）。

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據悉，內哈默與普京的會面獲得歐盟歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）﹑德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）及多位國家領導人協調。二人的會面亦創下先河，他是2月24日俄烏戰爭後，歐盟成員國中首位元首與普京直接會面。

不過，普京與其他歐盟元首在俄烏戰爭前亦多次會面，戰爭爆發後德法兩國亦積極斡旋，尋求使俄羅斯停止戰爭，惟並未取得大成果。作為外交事務新手兼去年12月才上任總理的內哈默，令人懷疑能否與普京取得任何進展。

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責任編輯：吳漢培