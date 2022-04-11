  • 27°C
香港時間 : 2022411日 (一) 11:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】奧地利總理將晤普京 俄烏戰爭來歐盟首元首

環球政治 10:40 2022/04/11

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰爭開始後，歐盟表明支持烏克蘭，並對俄羅斯實施大規模制裁，雙方關係惡化。歐盟國之一的奧地利總理內哈默表示，即將訪問莫斯科，與俄羅斯總統普京會晤。內哈默成為俄烏戰爭以來，首名與普京直接會面的歐盟元首。

【烏克蘭戰爭】俄新指揮官作戰經驗豐富 曾釀大量平民傷亡 【下一頁】

內哈默（Karl Nehammer）周一（11日）在社交平台Twitter宣布，將前往莫斯科與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面。內哈默表示，奧地利軍事中立，但對俄烏戰爭有明確立場，即戰爭必須停止，烏克蘭需要人道走廊﹑停火及全面調查戰爭罪行，並表示有意與俄羅斯討論「潛在戰爭罪行」。

內哈默上周六（9日）亦到訪基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）見面。內哈默當日曾到過俄軍被指屠殺平民的布查鎮（Buvha）。

【烏克蘭戰爭】普京前幕僚：能源禁運或可終止戰爭 【下一頁】

據悉，內哈默與普京的會面獲得歐盟歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）﹑德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）及多位國家領導人協調。二人的會面亦創下先河，他是2月24日俄烏戰爭後，歐盟成員國中首位元首與普京直接會面。

不過，普京與其他歐盟元首在俄烏戰爭前亦多次會面，戰爭爆發後德法兩國亦積極斡旋，尋求使俄羅斯停止戰爭，惟並未取得大成果。作為外交事務新手兼去年12月才上任總理的內哈默，令人懷疑能否與普京取得任何進展。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】奧地利總理將晤普京 澤連斯基：烏仍團結一致（不斷更新）
今日
【烏克蘭戰爭】奧地利總理將晤普京 澤連斯基：烏仍團結一致（不斷更新）
試圖擺脫SWIFT？俄倡金磚五國另起爐灶
2022/04/10
試圖擺脫SWIFT？俄倡金磚五國另起爐灶
【烏克蘭戰爭】傳俄任命前線指揮官 澤連斯基：烏東威脅增加
2022/04/10
【烏克蘭戰爭】傳俄任命前線指揮官 澤連斯基：烏東威脅增加
【烏克蘭戰爭】約翰遜突訪基輔 承諾提供更多援助
2022/04/10
【烏克蘭戰爭】約翰遜突訪基輔 承諾提供更多援助
【烏克蘭戰爭】斯洛伐克及英國增對烏軍事援助 德國增撥款支援難民
2022/04/09
【烏克蘭戰爭】斯洛伐克及英國增對烏軍事援助 德國增撥款支援難民

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】奧地利總理將晤普京 澤連斯基：烏仍團結一致（不斷更新）
今日 10:48
【烏克蘭戰爭】奧地利總理將晤普京 澤連斯基：烏仍團結一致（不斷更新）
試圖擺脫SWIFT？俄倡金磚五國另起爐灶
17:05 2022/04/10
試圖擺脫SWIFT？俄倡金磚五國另起爐灶
【烏克蘭戰爭】傳俄任命前線指揮官 澤連斯基：烏東威脅增加
15:09 2022/04/10
【烏克蘭戰爭】傳俄任命前線指揮官 澤連斯基：烏東威脅增加
軍事 外交 奧地利 普京 俄羅斯 烏克蘭 澤連斯基 戰爭 歐盟

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】奧地利總理將晤普京 澤連斯基：烏仍團結一致（不斷更新）

下一篇文章

碧咸夫婦邀威廉凱特參加大仔婚禮 遭對方禮貌婉拒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

試圖擺脫SWIFT？俄倡金磚五國另起爐灶
試圖擺脫SWIFT？俄倡金磚五國另起爐灶
【烏克蘭戰爭】普京前幕僚：能源禁運或可終止戰爭
【烏克蘭戰爭】普京前幕僚：能源禁運或可終止戰爭
【烏克蘭戰爭】奧地利總理將晤普京 澤連斯基：烏仍團結一致（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】奧地利總理將晤普京 澤連斯基：烏仍團結一致（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月11日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月11日 時間11:00）
碧咸夫婦邀威廉凱特參加大仔婚禮 遭對方禮貌婉拒
碧咸夫婦邀威廉凱特參加大仔婚禮 遭對方禮貌婉拒
【烏克蘭戰爭】俄新指揮官作戰經驗豐富 曾釀大量平民傷亡
【烏克蘭戰爭】俄新指揮官作戰經驗豐富 曾釀大量平民傷亡
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款