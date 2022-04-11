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【手機維修】Google仿傚蘋果、三星　推Pixels DIY維修計畫

科技 11:00 2022/04/11

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Google的新計畫是為用戶提供Pixel手機的Google官方零件，包括顯示屏、電池和鏡頭等。（法新社）

蘋果（Apple）和三星（Samsung）相繼推出DIY維修計畫，向用戶提供官方零件和工具，自行維修旗下部分電子產品。Google亦追隨兩間公司步伐，宣布與電子產品維修公司iFixit合作，推出Pixels DIY維修計畫。

【三星摺機】傳Galaxy Z Fold 4及Flip 4　將續用電源鍵作指紋辨識

提供官方零件及工具

Google的新計畫是為用戶提供Pixel手機的Google官方零件，包括顯示屏、電池和鏡頭等，iFixit則會提供的工具如：斜角鉗、鐵撬和鑽頭等，內容上都跟蘋果和三星的計畫十分相似。

雖然Google並未公布確切的零件列表和推出日期，但Google就表示2017年推出的Pixel 2，到去年推出的Pixel 6 Pro均可參加計畫，並承諾該計畫也適用於未來的新機型號。

【強強聯手】微軟重組Android開發團隊　夥Google對抗蘋果？

Google強調，更簡單的維修方式可為其產品帶來可持續性應用，並會在未來的所有產品中使用回收材料、實現碳中和運輸，以及到2025年實現無塑料包裝等。

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

責任編輯：陳卓賢

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