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【恒生科指】科指午後跌5%創3周低　嗶哩嗶哩挫超一成、僅平安好醫生上升

股市 14:09 2022/04/11

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【科指急瀉】科指跌逾4%創3周低　嗶哩嗶哩挫逾一成、僅得海爾智家錄得上升

上海疫情並未受控並持續封城，內地經濟活動恐受挫，連帶美國納指上周五走弱跌1.3%，恒生科技指數午後曾跌近5%或221點，見4201點近3周新低。嗶哩嗶哩 （09626） 挫逾一成，現跌12%，報189元，暫為表示最差恒生科指成份股。

上海疫情引發外界憂慮電動車等製造業零件供應，小鵬汽車 （09868） 曾失「紅底股」，現跌9%至101.5元；理想汽車 （02015） 跌6%。

手機零件和製造商跌幅也靠前，舜宇光學 （02382） 跌8%，小米集團 （01810） 跌6%。

舜宇首季出貨量遜預期 大摩：短期風險屬已知、長期潛在利好或令股價重估，可見【下一頁】

重鎊股方面，騰訊 （00700） 跌3%，報357.8元；阿里巴巴 （09988） 跌4%，報99.4元，再次失守100關；美團 （03690） 跌4.7%，報149.2元。

成份股中，僅平安好醫生 （01833） 錄得上升，現逆市升1.5%，報22.25元。

阿里巴巴神秘大戶再搬710億元大貨來港，可見【下一頁】

【開市追揸沽】基建股強勢捲土重來？恒指何時企穩兩萬二（歡迎觀眾問股）

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【上海疫情】上海再增2.6萬宗感染　阿里巴巴出席防控記者會：逾4000商家恢復接單

編輯：姚卓然

疫情 港股 海爾智家（06690） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 恒生科技指數 萬國數據－SW（09698） 阿里巴巴－SW（09988）

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【中國種子】習近平：中國種子種源要做到自主可控　A股種業股拉升

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