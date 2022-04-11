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【債息倒掛】巴隆氏：債息倒掛不用怕　五大理由相信美國經濟未衰退

宏觀解讀 10:22 2022/04/11

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【債息倒掛】巴隆氏：債息倒掛不用怕　五大理由相信美國經濟未衰退

美國債息出現倒掛，市場憂慮美國經濟步入衰退，但財經雜誌《巴隆氏Barron's》認為，有五大理由相信，目前經濟衰退仍未達致迫在眉睫的地步。

景順：美債倒掛只是出現經濟困境的警告信號　可能仍能實現軟著陸【下一頁】

第一，用來衡量整體經濟情況的道瓊斯運輸指數（DJT）上周三步入熊市區域，意味經濟或出現經濟衰退。不過，道瓊運輸指數在疫情引發經濟衰退發生前，確實在2020年跌入熊市領域，但其實在2016 年和2018年亦出現同樣情況，但當時並沒出現經濟衰退。

第二，投資者普遍認為，近期風險似不足以要求企業支付更高的息率，他們亦不像昔日經濟低迷時，拋售高風險的垃圾債券。

美國失業率可降至3%以下

第三，聯儲局正在收緊貨幣政策，但加息速度相對溫和，而且聯儲局官員多次指，勞動市場強勁，經濟增長未到盡頭，部分分析估計，美國失業率可降至3%以下，為70多年來首見。

Cathie Wood：債息倒掛下　聯儲局加息將是錯誤【下一頁】

第四，在低收入消費者中，服裝開支的3年支出均值，經歷3月首兩周回落後已經反彈，家具開支中也出現類似的消費模式，反映油價飈升對大眾的衝擊不大。

第五，疫情期間，美國消費者儲蓄額高達2.5萬億美元，即使近期他們開始恢復消費，但家庭金融債券佔收入比數，仍處數十年來的低點，意味消費有助支撐經濟。

相關文章：【債息倒掛】摩根資管許長泰：料未來3至6個月債息倒掛情況持續

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