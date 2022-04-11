▲ 【上海疫情】上海再增2.6萬宗感染 阿里巴巴出席防控記者會：逾4000商家恢復接單

上海新冠病毒感染個案未見頂，周日（10日）再增26,087宗感染個案，25,173宗被歸類為無症狀感染。上海民生物資供應成關注，接連有科網平台列席上海防控工作新聞發布會，繼美團 （03690） 代表後，阿里巴巴 （09988） 旗下餓了麼資深副總裁肖水賢周日參與防控發布會，稱阿里巴巴正千方百計增加騎手運力。

內地3月CPI通脹數據按年增1.5%，工業生產者出廠價格（PPI）按年上漲8.3%，齊高於預期。阿里巴巴周一再失守100元關，跌4%，暫報99.8元，成交11億元。

肖水賢指，平台新增逾4,000商家恢復開業接單，餓了麼近一周已新增2,800名騎手重返崗位，努力解決最後一公里、最後一百米配送樽頸。阿里擬推出並擴大「小區團購」模式，已完成的團購訂單每日翻一倍，其中「社區團餐」服務目前已經覆蓋普陀、浦東、楊浦等逾千個社區。

他又重申，阿里巴巴正全力保障供應，舉例盒馬自提應急通道已經覆蓋超過5,300個小區，大潤發在上海的蔬菜水果，每天的供應超過1,000噸；菜鳥緊急調用幹線運輸資源，把蔬菜運抵養老院。

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