【電動車】日產汽車擬2028年推出　首款配備固態電池電動車

▲ 全固態電池較現時大多數電動車使用的鋰離子電池充電更快，且能儲存更多能量，可帶來更長續航力。（法新社）

電池是電動車開發的重要一環，不少汽車品牌都會自家研發和生產電池，以滿足電動車產量需求。日產汽車（Nissan）宣布將於2024年在日本橫濱的工廠，生產用於電動汽車的固態電池，目標在2028年將其首款配備固態電池的電動車推出市場。

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理論上，全固態電池較現時大多數電動車使用的鋰離子電池充電更快，且能儲存更多能量，可帶來更長續航力。日產表示，預計最終將在其電動車產品線中使用這種電池。

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日產預計在2028年之前，固態電池將使電池組價格降低到75美元/千瓦時（約588港元/千瓦時），並最終能降低到65美元/千瓦時（約510港元/千瓦時）。電池將使電動車的價格更加低廉，並最終使其與汽油車處於相同的價格點。

大眾、福特及豐田 正開發固態電池

事實上，其他車廠也在努力開發固態電池。大眾汽車（Volkswagen）投資的汽車電池公司QuantumScape計劃在2024年開始銷售固態電池。福特汽車（Ford）就表示，它正在開發的固態電池，將於2030年前準備就緒。豐田汽車（Toyota）去年也表示，希望在2025年開始製造全固態電池，惟目前的製造成本很高。

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責任編輯：陳卓賢