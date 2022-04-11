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【金礦股】紫金開市升逾1%創一年高　與巴新政府簽署金礦協議、並盡快啟動波格拉金礦全面復產

股市 09:26 2022/04/11

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【金礦股】紫金與巴新政府簽署金礦協議　並盡快啟動波格拉金礦全面復產

紫金 （02899） 和巴理克黃金公司（Barrick Gold Corporation）在巴布亞新幾內亞的合資公司巴理克（新幾內亞）（BNL）於近日與巴新政府及相關方簽署了波格拉金礦項目啟動協議（PPCA）的修正案和新合資公司10%股權的託管協議。

紫金開市升1.5%，報13.2元，創逾一年高。

根據PPCA，波格拉金礦由巴新各方和 BNL 組建的新合資公司持有，其中：BNL 持有 49%股權， KMHL（巴新國有公司）持有 36%股權，恩加省礦產資源公司持有 5%股權，其他巴新利益 相關方持有 10%股權。

本次簽署的新合資公司10%股權的託管協議，旨在擱置爭議，加快推進新合資公司註冊成立。公司和巴理克黃金分別持有BNL 50%股權，BNL將負責波格拉金礦的重啟和運營。BNL與巴新各方將積極推進並簽署上述協議，盡快啟動波格拉金礦全面復產。

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編輯:姚卓然

港股 紫金礦業（02899） 黃金股 巴布亞新畿內亞

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