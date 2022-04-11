【港股市況】恒指早段跌600點、科指跌逾4%　ATM跌逾3%至5%、車股下挫（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五個別發展，至於港股今早低開近200點。恒生指數開報21688點，跌183點。科指跌1.3%，報4365點。美團 （03690） 跌4%；阿里巴巴 （09988） 跌近1%；中海油 （00883） 跌逾2%。

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即市走勢：

【11：11】【名家看法】安安投資馮時煖：市場仍在消化5月加息0.5厘預期 部署上宜適度減低風險

【11：08】電視廣播 （00511） 逆市向好升逾1%，高見5.2元。

【電視廣播TVB】TVB發聲明辟謠 否認首席創作官王祖藍離任

【11：06】恒生指數最新跌約553點，報21319點；科指跌4.3%，報5232點。

【11：02】智富資源投資 （00007） 逆市升逾34%，高見0.116元。

【10：47】碧桂園服務 （06098） 挫一成，低見35.55元。

【10：36】贛鋒鋰業 （01772） 挫一成，低見97元，跌穿100元關口。

【TSLA】Tesla或自行開採提煉鋰原料、馬斯克：鋰價漲至瘋狂水平 贛鋒鋰業插一成失「紅底」

【10：32】【零售股】包浩斯Bauhaus逆市彈一成 發盈喜料去年純利最多升五成、上季同店銷售按年跌29%（第二版）

【10：30】體育用品股下挫，李寧 （02331） 、特步 （01368） 跌逾7%；安踏 （02020） 跌近6%。

【10：29】【阿里巴巴9988】阿里巴巴神秘大戶再搬710億元大貨來港 股價失守100元

【10：25】【科指急瀉】科指跌逾4%創3周低 嗶哩嗶哩挫超一成、僅得海爾智家錄得上升

【10：23】美團 （03690） 最新跌逾5%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌逾3%；京東 （09618） 跌逾2%。

【10：20】大市跌600點，報21271點，科指跌4.5%，報4222點。

【10：18】【上海疫情】上海再增2.6萬宗感染 阿里巴巴出席防控記者會：逾4000商家恢復接單

【10：09】恒生指數早段跌500點，科指跌近4%。美團 （03690） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌近4%；騰訊 （00700） 跌逾2%；比亞迪 （01211） 跌逾5%。

【10：01】恒指最新跌約465點，報21408點；科指跌3.7%，報4259點。

【09：53】廣州市政府宣布提升疫情防控措施，內地餐飲股受壓。九毛九 （09922） 跌逾6%；海底撈 （06862） 、呷哺呷哺 （00520） 跌半成；奈雪的茶 （02150） 亦跌近半成。

【09：48】車股下挫，其中長汽 （02333） 跌幅擴大至逾12%，低見10.52元。吉利 （00175） 跌7%；比亞迪 （01211） 跌近5%；廣汽 （02238） 跌逾3%。

【09：47】【造車新勢力】蔚來跌逾8% 疫情致上海、江蘇等地供應鏈伙伴停產、近期不少用戶的車輛會推遲交付

【09：37】開拓藥業 （09939） 逆市升逾7%，高見28.3元。

【09：35】【長汽銷量】長汽插7% 3月新能源車銷量15057輛、總銷量跌近9%

【09：33】美團 （03690） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2% 騰訊 （00700） 跌逾1%。

【09：32】大市開市後跌逾400點，報21452點，跌420點。

【09：31】舜宇 （02382） 開市後跌近7%，破底低見108.3元。

【舜宇2382】舜宇光學挫6% 3月手機鏡頭出貨量跌8.1%、連續11個月錄得按年下降

【09：22】恒生指數開報21688點，跌183點。科指跌1.3%，報4365點。美團 （03690） 跌4%；阿里巴巴 （09988） 跌近1%；中海油 （00883） 跌逾2%。

【09：13】期指開報21771點，跌159點。

【08：57】【金礦股】紫金與巴新政府簽署金礦協議 並盡快啟動波格拉金礦全面復產

【08：47】恒指黑期跌約81點，報21769點。道指期貨跌49點，報34671點。

【08：24】【內房危機】花樣年與廣東省政府訂立協議 落實全面債務重組計劃

【07：50】【新股IPO】知乎2390今日起招股 入場費約5232元、下周五正式上市

【07：45】【中海油回A】中海油A股發行價10.8元人幣、較港溢價約14% 周二進行申購

【07：45】港股ADR收報21787點，跌84點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報54.4元，較港收市價高0.19元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報366.34元，較港收市價低3.26元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報101.45元，較港收市價低2.35元或2.3%。

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【07：30】美股上周五個別發展，美滙指數一度衝破100大關，利率亦繼續飆升，10年期美債息突破2.7厘，創3年新高。另邊廂，新一輪美企業績期本周揭序幕，投資者關注高通脹會否影響盈利表現，道指收市升137點，報34721點；標指跌11點，報4488點；納指跌186點或1.34%，報13711點。

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責任編輯：梁浩碩