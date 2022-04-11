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【港股市況】恒指低開183點　美團跌4%（不斷更新）

股市 09:40 2022/04/11

分享：

港股市況不斷更新

美股上周五個別發展，至於港股今早低開近200點。恒生指數開報21688點，跌183點。科指跌1.3%，報4365點。美團 （03690） 跌4%；阿里巴巴 （09988） 跌近1%；中海油 （00883） 跌逾2%。

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即市走勢：

【造車新勢力】蔚來跌逾8%　疫情致上海、江蘇等地供應鏈伙伴停產、近期不少用戶的車輛會推遲交付

【09：37】開拓藥業 （09939） 逆市升逾7%，高見28.3元。

【09：35】【長汽銷量】長汽插7%　3月新能源車銷量15057輛、總銷量跌近9%

【09：33】美團 （03690） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%　騰訊 （00700） 跌逾1%。

【09：32】大市開市後跌逾400點，報21452點，跌420點。

【09：31】舜宇 （02382） 開市後跌近7%，破底低見108.3元。

【舜宇2382】舜宇光學挫6%　3月手機鏡頭出貨量跌8.1%、連續11個月錄得按年下降

【09：22】恒生指數開報21688點，跌183點。科指跌1.3%，報4365點。美團 （03690） 跌4%；阿里巴巴 （09988） 跌近1%；中海油 （00883） 跌逾2%。

【09：13】期指開報21771點，跌159點。

【08：57】【金礦股】紫金與巴新政府簽署金礦協議　並盡快啟動波格拉金礦全面復產

【08：47】恒指黑期跌約81點，報21769點。道指期貨跌49點，報34671點。

【08：24】【內房危機】花樣年與廣東省政府訂立協議　落實全面債務重組計劃

【07：50】【新股IPO】知乎2390今日起招股　入場費約5232元、下周五正式上市

【07：45】【中海油回A】中海油A股發行價10.8元人幣、較港溢價約14%　周二進行申購

【07：45】港股ADR收報21787點，跌84點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報54.4元，較港收市價高0.19元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報366.34元，較港收市價低3.26元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報101.45元，較港收市價低2.35元或2.3%。

更多港股ADR及中概股報價：

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【07：30】美股上周五個別發展，美滙指數一度衝破100大關，利率亦繼續飆升，10年期美債息突破2.7厘，創3年新高。另邊廂，新一輪美企業績期本周揭序幕，投資者關注高通脹會否影響盈利表現，道指收市升137點，報34721點；標指跌11點，報4488點；納指跌186點或1.34%，報13711點。

即睇美股收市：

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港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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