【港股夜期+北水】內地恢復批遊戲版號　夜期升274點　北水淨吸不足1億（不斷更新）

中證監、國資委及全國工商聯晚上發布關於進一步支持上市公司健康發展的通知，第一條即是營造良好發展環境，穩定企業預期，不設置任何附加條件和隱形門檻，營造公平競爭的市場環境。

國家新聞出版署打頭陣，在逾半年後再發布遊戲審批，夜期一度急升320點，成為除傳出不要基金淨沽貨外，再出現一個托市訊號。雖然今次未見騰訊遊戲，但最緊要是恢復審批。

【遊戲監管】內地遊戲版號終復批、涉45款遊戲 落款日期為4月8日 首批名單未見騰訊網易（第二版）

中港股市大跌，內地基金大戶傳不要淨沽貨，北水錄輕微吸資0.7億元，美團（03690）吸資最多，達3.7億元，中海油（00883）亦吸資3.1億元，安踏（02020）亦吸資2.2億元，相關股份雖然大跌，但仍看得出北水布局。

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【窗口指導】傳內地要求基金不要淨沽出A股惟作用不大 深成指跌近4％創約兩年低

港股半日低開低走。大市低開183點，其後跌幅擴大，午後曾跌700點，恒生指數收報21208點，跌663點，成交1223億元。科指跌5.2%，報4191點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌逾4%；小米 （01810） 跌逾6%。

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即市走勢：

【21：48】夜期升274點

【20：39】夜期回順，升229點。

【19：00】夜期急升320點，外電傳出中國將恢復批出遊戲版號，除傳出不要基金淨沽貨外，再出現一個托市訊號。

【16：15】中國3月新增貸款3.13萬億人民幣，高於預期的2.75萬億人民幣及前值的1.23萬億人民幣。M2貨幣供應按年增9.7%，高於預期的9.2%。社會融資規模增量4.65萬億元人民幣，前值為1.19萬億元人民幣。

【16：10】恒生指數收報21208點，跌663點，成交1223億元。科指跌5.2%，報4191點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌逾4%；小米 （01810） 跌逾6%。

【16：00】恒生指數U盤前跌688點，報21183點。

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【15：38】恒指尾市跌近685點，報21188點；科指跌5.5%，報4179點。

【15：30】新銳醫藥 （06108） 股價逆市造好，尾市升近六成，高見0.34元。

【15：16】蔚來 （09866） 最新跌逾7%報151元，曾低見140元。

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【15：14】【內房危機】正榮地產美元債違約、聲稱上海封城阻礙如期付息 股價挫一成

【15：02】A股下挫，上證全日跌2.6%；深證跌3.7%；創業板指跌4.2%。

【14：55】美團 （03690） 最新跌逾6%，低見146元；阿里巴巴 （09988） 跌半成，低見98元；騰訊 （00700） 跌逾4%，低見353元。

【14：50】恒指最新跌700點，報21170點 跌702點。

【14：40】大市跌近700點，報21179點，跌693點，科指跌5.4%，報4184點。

【14：27】特步 （01368） 跌幅擴大至一成，低見10.1元。李寧 （02331） 跌6%；安踏 （02020） 跌近半成。

【14：24】小米 （01810） 午後跌幅擴大至6%，低見12.36元。美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌逾3%。

【14：07】大市最新跌608點，報21264點；科指跌4.6%，報4219點。

【13：39】贛鋒鋰業 （01772） 午後跌幅擴大至逾15%，低見91.75元。

【13：37】中國中鐵 （00390） 逆市升逾3%，高見5.15元。

【13：29】大市午後跌約650點，報21220點，科指跌4.9%，報4209點。

【13：04】美團 （03690） 午後跌逾5%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾3%。

【13：00】港股午後初段跌近550點，報21328點，跌544點。

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【12：00】恒生指數半日跌535點，報21336點，成交622億元。科指跌4%，報4247點。美團 （03690） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌近4%；騰訊 （00700） 跌近3%。車股下挫，吉利 （00175） 跌逾6%；比亞迪 （01211） 跌近6%；長汽 （02333） 挫一成。

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【11：48】恒指中午收市前跌542點，報21330點；科指跌4%，報4245點。

【11：41】中海油 （00883） 跌幅擴至3%，低見11.26元；中石油 （00857） 跌逾1%；中石化 （00386） 跌0.8%。

【11：33】內地股市下挫，上證半日跌1.8%；深證跌2.8%；創業板指跌3.3%。

【11：25】舜宇 （02382） 最新跌7%，破底低見105.8元。

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【11：22】大市跌幅略收窄至約500點，報21364點，跌508點。

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【11：08】電視廣播 （00511） 逆市向好升逾1%，高見5.2元。

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【11：06】恒生指數最新跌約553點，報21319點；科指跌4.3%，報5232點。

【11：02】智富資源投資 （00007） 逆市升逾34%，高見0.116元。

【10：47】碧桂園服務 （06098） 挫一成，低見35.55元。

【10：36】贛鋒鋰業 （01772） 挫一成，低見97元，跌穿100元關口。

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【10：30】體育用品股下挫，李寧 （02331） 、特步 （01368） 跌逾7%；安踏 （02020） 跌近6%。

【10：29】【阿里巴巴9988】阿里巴巴神秘大戶再搬710億元大貨來港 股價失守100元

【10：25】【科指急瀉】科指跌逾4%創3周低 嗶哩嗶哩挫超一成、僅得海爾智家錄得上升

【10：23】美團 （03690） 最新跌逾5%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌逾3%；京東 （09618） 跌逾2%。

【10：20】大市跌600點，報21271點，科指跌4.5%，報4222點。

【10：18】【上海疫情】上海再增2.6萬宗感染 阿里巴巴出席防控記者會：逾4000商家恢復接單

【10：09】恒生指數早段跌500點，科指跌近4%。美團 （03690） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌近4%；騰訊 （00700） 跌逾2%；比亞迪 （01211） 跌逾5%。

【10：01】恒指最新跌約465點，報21408點；科指跌3.7%，報4259點。

【09：53】廣州市政府宣布提升疫情防控措施，內地餐飲股受壓。九毛九 （09922） 跌逾6%；海底撈 （06862） 、呷哺呷哺 （00520） 跌半成；奈雪的茶 （02150） 亦跌近半成。

【09：48】車股下挫，其中長汽 （02333） 跌幅擴大至逾12%，低見10.52元。吉利 （00175） 跌7%；比亞迪 （01211） 跌近5%；廣汽 （02238） 跌逾3%。

【09：47】【造車新勢力】蔚來跌逾8% 疫情致上海、江蘇等地供應鏈伙伴停產、近期不少用戶的車輛會推遲交付

【09：37】開拓藥業 （09939） 逆市升逾7%，高見28.3元。

【09：35】【長汽銷量】長汽插7% 3月新能源車銷量15057輛、總銷量跌近9%

【09：33】美團 （03690） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2% 騰訊 （00700） 跌逾1%。

【09：32】大市開市後跌逾400點，報21452點，跌420點。

【09：31】舜宇 （02382） 開市後跌近7%，破底低見108.3元。

【舜宇2382】舜宇光學挫6% 3月手機鏡頭出貨量跌8.1%、連續11個月錄得按年下降

【09：22】恒生指數開報21688點，跌183點。科指跌1.3%，報4365點。美團 （03690） 跌4%；阿里巴巴 （09988） 跌近1%；中海油 （00883） 跌逾2%。

【09：13】期指開報21771點，跌159點。

【08：57】【金礦股】紫金與巴新政府簽署金礦協議 並盡快啟動波格拉金礦全面復產

【08：47】恒指黑期跌約81點，報21769點。道指期貨跌49點，報34671點。

【08：24】【內房危機】花樣年與廣東省政府訂立協議 落實全面債務重組計劃

【07：50】【新股IPO】知乎2390今日起招股 入場費約5232元、下周五正式上市

【07：45】【中海油回A】中海油A股發行價10.8元人幣、較港溢價約14% 周二進行申購

【07：45】港股ADR收報21787點，跌84點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報54.4元，較港收市價高0.19元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報366.34元，較港收市價低3.26元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報101.45元，較港收市價低2.35元或2.3%。

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【07：30】美股上周五個別發展，美滙指數一度衝破100大關，利率亦繼續飆升，10年期美債息突破2.7厘，創3年新高。另邊廂，新一輪美企業績期本周揭序幕，投資者關注高通脹會否影響盈利表現，道指收市升137點，報34721點；標指跌11點，報4488點；納指跌186點或1.34%，報13711點。

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責任編輯：梁浩碩