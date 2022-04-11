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【內房危機】花樣年與廣東省政府訂立協議　落實全面債務重組計劃

股市 08:24 2022/04/11

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【內房危機】花樣年與廣東省政府訂立協議　落實全面債務重組計劃

身陷債務危機的內房股開始與國企不良資公司就資產處理有新進展。花樣年 （01777） 及彩生活 （01778） 公布，與粵民投另類私募基金管理（珠海橫琴）訂立一份協議，從而有效落實集團全面債務重組計劃。

粵民投另類的單一最大股東為廣東民營投資股份有限公司，持有40%股權，其為由廣東省政府指導推動及於2016年成立的投資公司，並主要從事股本投資、不良資產投資、資產管理及產業資源整合。花樣年指，該公司資源豐富，並擁有一支專業團隊，在大型財困公司及不良資產重組方面經驗豐富。

花樣年與粵民投另類所訂協議之訂約方協定，粵民投另類將在多個方面為花樣年集團提供協助，包括但不限於(1)檢討花樣年集團的財務狀況，以制定方案增強花樣年集團的資產價值，進一步保障其利益相關方的權益；(2)促進有效落實全面債務重組計劃，包括將其自身或其指定人士定位為花樣年集團債務重組的可能戰略投資者； (3)利用其於債務重組的專長，促進與花樣年集團債權人的溝通；及(4)協助花樣年集團制定可能出售花樣年集團資產的計劃，包括策略規劃及交易架構。

彩生活與粵民投另類所訂協議之訂約方協定，粵民投另類將在多個方面為彩生活集團提供協助，包括但不限於(1)制定計劃優化彩生活集團的資產及業務以促進其未來發展；(2)促進有效落實全面優化計劃，包括將其自身或其指定人士定位為彩生活集團優化計劃的可能戰略投資者；及(3)制定優化計劃、促進彩生活集團與其利益相關 方的溝通及協調。

花樣年及彩生活均自4月1日起停牌，有待刊發截至2021年12月31日止年度的全年業績。

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編輯:姚卓然

港股 花樣年控股（01777） 停牌 彩生活（01778） 廣東省

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