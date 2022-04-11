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【Twitter】馬斯克建議Twitter Blue減價兼禁賣廣告　訂戶可用狗狗幣支付費用

股市 08:15 2022/04/11

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【Twitter】馬斯克建議Twitter Blue減價兼禁賣廣告　訂戶可用狗狗幣支付費用

Tesla（特斯拉，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk ）一躍成為Twitter（美：TWTR）單一最大股東後，繼發起「公投」詢問是否支持加入編輯（Edit）功能，最新提出連串改革建議，包括建議大減收費服務Twitter Blue的月費，禁止廣告，甚至容許用戶以狗狗幣（Doge）支付費用。

馬斯克對Twitter Blue提出一系列建議：

    點擊圖片放大
    +2

馬斯克周末於Twitter發文，表示每個註冊Twitter Blue的用戶（每月支付3美元）都應該得到認證標記。他又建議Twitter Blue將訂閱價格減至每月2美元，但須一次過付費12個月，若用於詐騙及垃圾郵件，則被暫停且不予退款。

他又表示，Twitter Blue應禁止賣廣告，又提到應讓用戶選擇使用本地貨幣或加密貨幣，指也許可選擇用狗狗幣付款。

目前，Twitter Blue僅在美國、加拿大、澳大利亞及新西蘭提供服務。

【Twitter】馬斯克否認本周初出售37萬股Twitter　今年以來斥近206億購買Twitter股份、自1月底以來幾乎每日入貨

【Twitter】馬斯克入股後獲任命為Twitter董事、改稱為「主動投資者」　Twitter次日乏力僅升2%

責任編輯：梁浩碩

美股 Twitter（美：TWTR） 馬斯克 Tesla Twitter

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