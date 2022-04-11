首批綠色零售債券料月底認購 抽綠債注意3大策略須知！

焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「首批綠色零售債券3大策略須知」（見下文）。其他包括：華潤水泥 （01313） 、海螺水泥 （00914） 、港交所 （00388） 、比亞迪 （01211） 、蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 、知乎（新上市編號： 02390）、舜宇光學 （02382） 、中國中鐵 （00390） 、長城汽車 （02333） 、中交建 （01800） 、中鐵建 （01186） 、港股走勢＋策略部署、內地3月CPI解讀＋即市影響

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首批政府發行的綠色零售債券料本月底前接受認購，財政司司長陳茂波上日發表網誌指，綠債最低年息率將由2厘上調至2.5厘，發行額150億元，可按認購情況加碼至最多200億元。原訂於3月初推出的綠債受第五波疫情影響押後，今次綠債值得抽嗎？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）盤點3大注意事項，兼分析是否值得抽，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）