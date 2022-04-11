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首批綠色零售債券料月底認購 抽綠債注意3大策略須知！

股市 18:12 2022/04/11

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焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「首批綠色零售債券3大策略須知」（見下文）。其他包括：華潤水泥 （01313）海螺水泥 （00914）港交所 （00388） 比亞迪 （01211）蔚來 （09866）小鵬汽車 （09868）理想汽車 （02015）知乎（新上市編號： 02390）、舜宇光學 （02382） 中國中鐵 （00390） 長城汽車 （02333）中交建 （01800）中鐵建 （01186）港股走勢＋策略部署內地3月CPI解讀＋即市影響

*港股急插逾500點怎自保   基建股逆市上揚可吸納？重溫《開市追揸沽》*→【按此-附time code】

一按即睇：（全日不斷更新

首批政府發行的綠色零售債券料本月底前接受認購，財政司司長陳茂波上日發表網誌指，綠債最低年息率將由2厘上調至2.5厘，發行額150億元，可按認購情況加碼至最多200億元。原訂於3月初推出的綠債受第五波疫情影響押後，今次綠債值得抽嗎？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）盤點3大注意事項，兼分析是否值得抽，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）

欄名 : 3分鐘睇股

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綠色債券 陳茂波 債券 零售 海螺水泥（00914） 財政司 比亞迪股份（01211） 理想汽車—W（02015） 蔚來－SW（09866） 小鵬汽車－W（09868）

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