美國聯儲局加息4厘？教你睇一個指標預測加息步伐

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【遊戲監管】內地遊戲版號據報終復批 傳落款日期為4月8日 中概股盤前即彈
焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「美國聯儲局加息4厘？」（見下文）。其他包括：首批綠色零售債券3大策略須知、華潤水泥 （01313） 、海螺水泥 （00914） 、港交所 （00388） 、比亞迪 （01211） 、蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 、知乎（新上市編號： 02390）、舜宇光學 （02382） 、中國中鐵 （00390） 、長城汽車 （02333） 、中交建 （01800） 、中鐵建 （01186） 、港股走勢＋策略部署、內地3月CPI解讀＋即市影響
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一按即睇：（全日不斷更新）
上周聯儲局多番釋出鷹派訊號，市場普遍預料5月加息半厘，並開始縮表，不過年內利率上調多少，市場仍有不同說法，美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德指聯儲局年內須加息3厘以應對通脹，高盛首席經濟師吉思 （Jan Hatzius）預計聯儲局或要加息4厘或以上水平，加息4厘機會有多大？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）教你用一個指標預測加息步伐，兼分析加息預測及美股後市部署，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）
欄名 : 3分鐘睇股