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【開市追揸沽】基建股強勢捲土重來？恒指何時企穩兩萬二（附time code）

股市 10:32 2022/04/11

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周末期間內地、外圍消息頻頻，國務院上日提出將強化反壟斷法律，破除平台企業數據壟斷問題，加強對金融、科技等行業的集中審查；美國白宮指出，拜登周五已簽法案進一步制裁俄羅斯，暫停雙方正常貿易關係及禁止口能源，不利因素纏繞下，港股仍有力重上兩萬二嗎？上周五基建股跑出，中國中鐵 （00390） 、中鐵建 （01186） 齊收升逾7%，基建股強勢捲土重來？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）今早9時於《ET開市直擊》為你拆市局、解股票疑難。

Time code
00：19 - 港股今日焦點速覽　
01：44 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：48 - 亞太股市早段市況速報
03：09 - 高盛料美國聯儲局加息4厘     預測加息留意利率期貨
05：13 - 市場對短綫加息「見步行步」    市場預期有兩次會加息半厘
06：00 - 市場關注加息下經濟增長放緩或衰退     料年底加息2至2.5厘
07：12 - 美股中長綫風險多不值博    短綫炒波幅為主
08：00 - 短綫可考慮造淡美股     揀Tuttle資本空頭創新主動型ETF（SARK.US）
08：30 - 港股上日市況速覽+北水盤路
09：18 - 港股第二季難收復失地    恒指未有條件升
10：09 - 內地疫情不算悲觀    對經濟及股市影響怎預測？
12：08 - 市場料降準     關注MLF中期操作
13：07 - 恒指第二季為收集期    預計恒指20天綫至兩萬二上落
13：42 - 憧憬內地基建谷增長    基建股是否吸納好時機？
16：08 - 基建股為典型價值股    用時間守、睇長綫容易守至返家鄉
17：05 - 中國中鐵 （00390） 短綫、長綫目標價一覽    
17：59 - 今次綠色債券可買入？策略如何？
20：47 - 港股開市前市況速報
21：03 - ET一周開倉：中國建材 （03323） 、中海油 （00883） 、惠普（HPQ.US）
28：13 - 觀眾問股：蔚來 （09866） 不做電動車對汽車股有冇影響？比亞迪 （01211） 點睇？
31：05 - 觀眾問股：上海實業 （00363） 11.2元購買、當時處於升勢    現時上海封城應沽貨還是再守一守？前景如何分析？
32：46 - 觀眾問股：蒙牛乳業 （02319） 49元買有沒有機會重上$50？  內需股會否反彈？
34：35 - 內地3月CPI速報
35：23 - 內地3月CPI怎解讀？中港股市即跌反映市場睇淡？
37：47 - 內地3月PPI速報
38：05 - 觀眾問股：知乎 （新上市編號：02390） 今日招股抽得過？影子股有哪些？入場費不算高可考慮？
40：09 - 觀眾問股：舜宇光學 （02382） 貨底185元慘了    沽走會輸很多、溝貨好嗎？
42：47 - 觀眾問股：藥明康德 （02359） 摸頂133元買守不守？
44：17 - 觀眾問股：糧食股如中糧家佳康 （01610） 可受惠糧食危機？俄羅斯小麥出口減可利好？
46：44 - 觀眾問股：聯想 （00992） 現處整固嗎？ 7.9有貨可加注嗎？如何分析其出貨量前景？
48：35 - 觀眾問股：華潤水泥 （01313） VS 海螺水泥 （00914） 兩股點揀？已見頂、現價追入太遲？
50：30 - 觀眾問股：港交所 （00388） 第二季點睇？冇貨可買入？
52：58 - 觀眾問股：中海油 （00883） 回A仍可繼續持有嗎？9.7元買入上望目標是否要推高？
56：10 - 觀眾問股：長城汽車 （02333） 13元有貨點做？博轉型可換馬廣汽集團 （02238）
59：11 - 消息股：包浩斯 （00483） 、心連心化肥 （01866）
59：58 - 財經日誌提提你

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欄名 : 開市追揸沽

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