【內房危機】 民生銀行大股東所持18億A股 遭融創申請輪候凍結

內銀民生銀行(01988) 宣布，該行股東泛海控股所持的民行1,799,582,618股A股無限售流通股，因債券交易糾紛，被輪候凍結。輪候凍結自轉為正式凍結之日起至36個月期滿之日止。上述輪候凍結的股票產生的孶息一併輪候凍結。有關股份凍結申請者為內房融創中國(01918)。

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民行表示，今次股東股份被輪候凍結不會導致該行第一大股東及其一致行動人發生變更，不會對該行日常經營管理和公司治理產生重大影響。若本次被輪候凍結股份被司法處置，亦不會導致民行第一大股東及其一致行動人發生變更。民行強調將持續關注上述事項進展情況，及時履行信息披露義務。

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在上月，另一機構前海人壽保險亦因和泛海控股及泛海集團發生債券交易糾紛，中國法院對泛海集團持有民行約18億股Ａ股無限售流通股進行司法凍結、司法標記及輪候凍結。

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