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【美股追蹤】 華納傳媒Discovery完成合併 AT&T售股套現逾400億美元

環球政經 23:22 2022/04/10

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美國媒體界世紀交易之一，美國電訊商AT&T (美：T) 旗下的華納傳媒及同業Discovery的合併正式完成。新公司命名為Warner Bros. Discovery，Discovery行政總裁David Zaslav將擔任新公司行政總裁。交易由Discovery以430億美元向AT&T收購華納傳媒29%股權促成，AT&T 透過減持媒體資產籌得404億美元，有助償還早年收購時的債務，並續持有新公司71%股權。

【俄烏局勢】標普把俄國外匯信用評級 下調至「選擇性違約」  詳情請看【下一頁

華納傳媒前身是時代華納，擁有CNN、HBO和華納兄弟等大型媒體，獲AT&T於2018年收購。Discovery的頻道包括Animal Planet和Discovery Channel等。兩公司合併完成後，外界預料或對迪士尼(美：DIS)和Netflix(美：NFLX)等同業構成競爭。

【第五波疫情】疫情降溫 花旗推薦8隻重啟經濟受惠股  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

AT＆T（美：T） 美股

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