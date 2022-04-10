▲ 【市場監管】中央、國務院：強化反壟斷法律 加強治理新領域不正當競爭

《中共中央國務院關於加快建設全國統一大市場的意見》今日發布，意見提出，要加快建立全國統一的市場制度規則，打破地方保護和市場分割，打通制約經濟循環的關鍵堵點，促進商品要素資源在更大範圍內暢通流動，加快建設高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場。

今次意見提到，從六個方面明確加快建設全國統一大市場，包括強化市場基礎制度規則統一；推進市場設施高標準聯通；打造統一的要素和資源市場；推進商品和服務市場高水平統一；推進市場監管公平統一；進一步規範不當市場競爭和市場幹預行為。

文件：完善壟斷行為認定法律規則 加強電網、油氣管網等自然壟斷環節

意見文件提到，要完善壟斷行為認定法律規則，健全反壟斷審查制度；破除平台企業數據壟斷等問題，防止利用數據、算法、技術手段等方式排除、限制競爭。加強對金融、傳媒、科技、民生等領域和涉及初創企業、新業態、勞動密集型行業的經營者集中審查。

文件又稱，要穩步推進自然壟斷行業改革，加強對電網、油氣管網等網絡型自然壟斷環節的監管。加強對創新型中小企業原始創新和知識產權的保護。

加強對平台經濟、共享經濟等新域不正當競爭行為規制

此外，對市場主體、消費者反映強烈的重點行業和領域，加強全鏈條競爭監管執法，以公正監管保障公平競爭。加強對平台經濟、共享經濟等新業態領域不正當競爭行為的規制，整治網絡黑灰產業鏈條，治理新型網絡不正當競爭行為。同時要破除地方保護和區域壁壘。

文件稱，發改委、市監局會同有關部門建立健全促進全國統一大市場建設的部門協調機制，加大統籌協調力度，強化跟踪評估，及時督促檢查。

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