【開市9點半】零售綠債保底息增50點子至2.5厘　3手全期至少賺息2250元　廣州收緊防控恐累港股氣氛

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【第五波疫情】滙豐中銀恒生等多家分行陸續恢復營業、滙豐29分行隔日開 一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
一度遭延期認購的首批政府綠色零售債券 （04252） 將在短期內重啟發行，預計在本月底或之前接受認購申請，保底息將由2厘上調到2.5厘，發行額方面亦調整至150億元，並可按認購情況加碼至最多200億元，全期派息共最少750元，較此前公布多出150元，參考iBond 2021認購情況，60萬人獲分3手iBond，若中3手綠債帳面可賺2250元。中銀香港預期，會吸引超過70萬人申請，超額認購3至5倍。
另外，內地疫情再度發酵，繼上海後，廣州市收緊疫情防控，料對中港股市的投資氣氛構成影響。
1） 【綠色債券】陳茂波：零售綠債料月底前接受認購 最低年息率將由2厘上調到2.5厘
2） 【零售綠債】保底息加至2.5厘、全期最低派息多150元 中銀：料70萬人申請
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欄名 : 開市9點半