  • 23°C
香港時間 : 2022411日 (一) 06:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市9點半】零售綠債保底息增50點子至2.5厘　3手全期至少賺息2250元　廣州收緊防控恐累港股氣氛

股市 06:45 2022/04/11

分享：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

一度遭延期認購的首批政府綠色零售債券 （04252） 將在短期內重啟發行，預計在本月底或之前接受認購申請，保底息將由2厘上調到2.5厘，發行額方面亦調整至150億元，並可按認購情況加碼至最多200億元，全期派息共最少750元，較此前公布多出150元，參考iBond 2021認購情況，60萬人獲分3手iBond，若中3手綠債帳面可賺2250元。中銀香港預期，會吸引超過70萬人申請，超額認購3至5倍。

另外，內地疫情再度發酵，繼上海後，廣州市收緊疫情防控，料對中港股市的投資氣氛構成影響。

重點新聞：

1） 【綠色債券】陳茂波：零售綠債料月底前接受認購　最低年息率將由2厘上調到2.5厘

2） 【零售綠債】保底息加至2.5厘、全期最低派息多150元　中銀：料70萬人申請

3） 【廣州疫情】廣州收緊防控措施　暫停綫下教學

4） 【新股IPO】知乎2390擬周一招股周四定價　入場費約5232元

5） 【美股一周前瞻】聚焦3月通脹數據、料CPI按年升8.4%　美股迎銀行股業績期

6） 【阿里巴巴9988】中美審計問題緩解　阿里巴巴神秘大戶即搬710億元大貨來港

7） 【盈喜盈警】藥明康德預告首季多賺9.5%至16.4億人幣　期內生產持續穩定

8） 【內房危機】正榮地產：上海封城阻礙如期付息　兩筆美元債已違約

9） 【電動車加價】蔚來：3款車型5月加價1萬人幣　電池租用服務費同步上調

上周五港股ADR及美股收市情況：

    點擊圖片放大
    +16
    +15

欄名 : 開市9點半

最新專欄文章 更多

【開市9點半】布拉德：聯儲局還要加息300點子；沈南鵬大手沽美團60億
2022/04/08
【開市9點半】布拉德：聯儲局還要加息300點子；沈南鵬大手沽美團60億
【開市9點半】儲局會議紀錄爆將上限950億美元縮表　美債息反回軟有何緣機？
2022/04/07
【開市9點半】儲局會議紀錄爆將上限950億美元縮表　美債息反回軟有何緣機？
【開市9點半】北水今重新開閘　Tesla馬斯克登上全球首富寶座
2022/04/06
【開市9點半】北水今重新開閘　Tesla馬斯克登上全球首富寶座
【開市9點半】中國擬修訂境外上市保密規定　便利中美審計監管合作
2022/04/04
【開市9點半】中國擬修訂境外上市保密規定　便利中美審計監管合作
【開市9點半】中石油盈利創7年最佳、現價股息率近7厘　中海油料首季多賺62%至89%
2022/04/01
【開市9點半】中石油盈利創7年最佳、現價股息率近7厘　中海油料首季多賺62%至89%
廣州 香港 債券 港股

下一篇文章

【第五波疫情】滙豐中銀恒生等多家分行陸續恢復營業、滙豐29分行隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【復課安排】教育局：高小先恢復半日面授　5月初初小、高中及幼稚園一級才恢復面授
【復課安排】教育局：高小先恢復半日面授　5月初初小、高中及幼稚園一級才恢復面授
【阿里巴巴9988】中美審計問題緩解　阿里巴巴神秘大戶即搬710億元大貨來港
【阿里巴巴9988】中美審計問題緩解　阿里巴巴神秘大戶即搬710億元大貨來港
【零售綠債】保底息加至2.5厘、全期最低派息多150元　中銀：料70萬人申請
【零售綠債】保底息加至2.5厘、全期最低派息多150元　中銀：料70萬人申請
【上海疫情】上海道路被封致物資短缺　網傳京東CEO徐雷解話：「這不是一個企業可以做的了」
【上海疫情】上海道路被封致物資短缺　網傳京東CEO徐雷解話：「這不是一個企業可以做的了」
【綠色債券】陳茂波：零售綠債料月底前接受認購　最低年息率將由2厘上調到2.5厘
【綠色債券】陳茂波：零售綠債料月底前接受認購　最低年息率將由2厘上調到2.5厘
【大行報告】阿里巴巴上季收入料受疫情衝擊　富瑞降目標價、兩日兩家券商下調
【大行報告】阿里巴巴上季收入料受疫情衝擊　富瑞降目標價、兩日兩家券商下調
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款