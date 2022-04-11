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【名家看法】光銀國際林樵基：看好舊經濟股　內銀股在撐經濟上擔當重要角色

股市 11:30 2022/04/11

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中國證監會表示擬修訂境內企業赴境外上市相關保密和檔案管理規定，並為開展包括聯合檢查在內的跨境監管合作提供便利，市場解讀為中國主動「讓步」。光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基指，中國的「讓步」為中概股「買時間搵出路」，短綫定對市場正面，但始終美國的對應不確定，故中概股反彈難以持續，但相信不論中美是否「傾掂數」 ，中概股都會選擇來港上市，港交所 （00388） 將是得益者。

光銀國際預期恒指今季於22500至23600點上落。林樵基指，中美3月通脹數據開始反映俄烏衝突帶來的影響，料到4至5月才正式反映相信問題。而中國通脹走高，恐令中央少了借口大幅祭出刺激措施，包括降準及降息。但考慮到上海等地區疫情，市場仍憧憬有一定的刺激措施推出，故認為壞消息出現時仍是好的入市機會。

他預期，中國3月及首季通脹穩定，第二季通脹則有上升空間，但估計中央會採取手段對冲，相信中國可維持3%通脹目標。他又指，看好舊經濟股，尤其是本地金融股，並指內銀估值低，今年也在撐經濟上擔當重要角色，料借貸會加大，以及壞帳亦相對可控，相信盈利仍穩健。

【開市追揸沽】基建股強勢捲土重來？恒指何時企穩兩萬二（歡迎觀眾問股）

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中國概念股 恒生指數 中國 通脹 港股 經濟
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