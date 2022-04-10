國務院提出加快建設 全國統一大市場

新華社報道，國務院周日(10日)發表《關於加快建設全國統一大市場的意見》。意見提及，建設統一大市場是構建新發展格局的基礎支撐和內部要求，意見明確，加快建立全國統一市場制度規則，打破地方保護及市場分割，打通制約經濟循環的關鍵堵點，促進商品要素資源在更大範圍暢通流動，以建設高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場。全面推動中國市場由大到強轉變，為建設高標準市場體系，構建高水平社會主義市場經濟體制，提供堅強支撐。

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意見定下的工作原則，包括立足內需，暢通循環。立破並舉，完善制度。有效市場，有為政府。系統協同，穩妥推進。主要目標包括，持續推動國內市場高效暢通和規模拓展，加快營造穩定公平透明可預期的營商環境，進一步降低市場交易成本，促進科技創新和產業升級及培育參與國際競爭合作新優勢。

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意見內亦有提出，建設全國統一的能源市場。在有效保障能源安全供應的前提下，結合實現碳達峰碳中和目標任務，有序推進全國能源市場建設。在統籌規劃、優化布局基礎上，健全油氣期貨產品體系，規範油氣交易中心建設，優化交易場所、交割庫等重點基礎設施布局。推動油氣管網設施互聯互通並向各類市場主體公平開放。穩妥推進天然氣市場化改革，加快建立統一的天然氣能量計量計價體系。健全多層次統一電力市場體系，研究推動適時組建全國電力交易中心。進一步發揮全國煤炭交易中心作用，推動完善全國統一的煤炭交易市場。

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