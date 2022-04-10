【消費券2022】消費券發放首周末　商場人頭湧湧　家電生意急漲最多3倍

▲ 新一輪電子消費券正式出爐，周末假期市面人流急升。（陳靜儀攝）

新一輪電子消費券正式出爐，周末假期市面人流急升，不少市民亦外出購買心頭好。家電銷情尤其熾熱，生意急增最多3倍，商戶原來亦早有準備，免錯失消費券商機。

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受訪市民沈先生計劃用消費券為新居添置家庭電器，昨日已落訂購買洗衣機；短期內擬再購買抽油煙機等，料花費逾1萬多元。據記者於商場觀察所見，電器店的確人頭湧湧，甚至出現顧客排隊落單、店員應付不瑕的情況。店員亦反映，有部分產品已出現缺貨。

在家產品需求大增

屈臣氏集團旗下的豐澤及電器網購平台「電器幫」回覆本報查詢時表示，參考第一輪消費券計劃，品牌對今次的消費券計劃所帶來的業務前景亦感樂觀。

因應消費券計劃，又考慮到港人留家防疫的需求，豐澤特別增加產品選擇，尤其防疫電子產品如空氣清新機，以生及活用品等。另外，發言人亦稱，在家工作及上課的電子產品，及在家享樂的視聽娛樂、美容、健康及智能產品等類別的需求亦大增。

夏季產品銷情看俏

科技產品、小家電批發及零售商Unity Tech亦估計，4月份生意將會較2、3月份的谷底，急增2至3倍。該企董事總經理許嘉銘表示，消費券到手後，市民購物「更疏爽」，加上晚市堂食禁令將解除，他相信可進一步刺激產品銷情。夏季產品如掛頸風扇、小型冷風機、製冰機等的銷情，更被看高一線，短期內品牌將會主打這些產品。

▲ 家電及電子產品銷量增長明顯。（資料圖片）

友和YOHO市場部負責人亦指，消費券派發後，不少市民急不及待要即時使用。發放後12小時內網購的客戶明顯增加，但周末期間，料來自線下的營業額佔比會提升。他又發現，家電及電子產品銷量增長明顯，如飲水機，面膜儀，無線耳機，冷氣機等銷情尤其突出。

提前訂貨避售罄

消費券推高需求，但電器產品在疫情這兩年間，不時面對零件短缺、供應減少、船期混亂等困難。為免錯失消費券商機，電器商亦各有對策。環球電器店長Alan透露，由於在消費券正式到手前，已有不少顧客到店物色產品。所以店員會鼓勵客人先付訂金訂貨，消費到手後才付尾數，以縮短訂貨期。他透露，將有一半的客戶亦採用此方案。

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記者：葉泳珊