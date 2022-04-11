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【內房危機】正榮地產美元債違約、聲稱上海封城阻礙如期付息　股價挫一成

股市 15:12 2022/04/11

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【內房危機】正榮地產：上海封城阻礙如期付息　兩筆美元債已違約

正榮地產 （06158） 宣布，由於上海封城及流動資金出現週期性問題，未能在上周六（4月9日）寬限期最後一天前支付2020年5月票據的835萬美元利息及2021年6月票據的1207萬美元的利息，構成兩筆票據違約。正榮地產周一股價跌11%，暫報0.71元，成交8500萬元。

正榮地產同時預計，可能無法在各自的寬限期屆滿，支付2020年9月票據的1286.25萬美元利息、2020年6月票據的830萬美元利息、以及2020年1月票據1141.88萬美元利息，或構成違約。

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正榮地產強調，擬不遲5月31日支付上述5款票據各自的利息，正盡最大努力以履行其所有債務義務，且相信倘若在目前疫情形勢下給予更多時間安排付款，則該目標可以實現。

另外，正榮地產稱，其2022年4月到期6年息5.98%的優先票據在4月13日到期，預計集團無法在4月13日償還的所有未償還本金及未付利息，料涉2336.1萬美元，利息支付設30天寬限期，而償還本金並無寬限期，但目前未構成違約。

正榮地產解釋，過去的數週內，上海因新冠疫情進行封鎖，部分運營已暫停，銷售及資產處置的進度已推遲。正榮地產指，除房地產市場環境、金融環境等諸多不利因素外， 上海封鎖的規模及持續時間無法預料，流動資金出現週期性問題。

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港股 疫情 正榮地產（06158）

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