【美股一周前瞻】聚焦3月通脹數據、料CPI按年升8.4%　美股迎銀行股業績期

▲ 【美股一周前瞻】聚焦3月通脹數據、料CPI升8.4% 美股迎銀行股業績期

銀行股將為美股業績期揭開序幕，本周摩根大通、貝萊德、高盛、花旗、富國銀行、摩根士丹利等將於本周睦續公布季績。有分析指，銀行股首季業績報告對市場考慮聯儲局計劃加息及積極收緊政策的影響重要。

LPL Financial首席股票策略師Quincy Krosby表示，市場希望了解銀行如何詮釋儲局的量化緊縮、流動性減少及更高的利率，對客戶及業務的影響。若看SPDR金融類股ETF，由保險公司領漲，因為它們的溢價正在上升，更高的利率將有利銀行公司，直至市場認為高利率會損害經濟。

另外，美國3月通脹數據會是本周一大焦點，市場預期3月CPI按年進一步升至8.4%，按月升1.2%。至於其他數據，亦要留意3月零售銷售數據及儲局的財政預算月報等。周五為耶穌受難日，美股將休市一天。

多位儲局官員將發表講話

多位儲局官員也會繼續發表講話，包括儲局理事鮑曼、沃勒及布雷納德，亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克、芝加哥聯儲銀行行長埃文斯、里士滿聯儲銀行行長巴爾金、克里夫蘭儲備銀行總裁梅斯特及費城聯儲銀行總裁哈克。

美股上周回吐，道指跌0.3%，納指跌3.9%，標指跌1.3%。富國證券宏觀策略負責人Michael Schumacher指，隨長週末來臨，料投資者會先降低風險。Krosby指，建議投資以防禦為主，看好消費必需品、房地產投資信託和醫療保健板塊。

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