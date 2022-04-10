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【新冠疫苗】瑞科生物泰州生產基地獲歐盟認證

股市 20:34 2022/04/10

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【新冠疫苗】瑞科生物泰州生產基地獲歐盟認證

瑞科生物 （02179） 發布通告指，泰州生產基地和質量管理體系，符合歐盟GMP標準，為重組蛋白新冠肺炎疫苗ReCOV的高品質開發和未來國際商業化，打下堅實基礎。

瑞科生物指，依據Eudralex Vol 4法規（歐盟質量管理規範）以及國際人用藥品註冊技術協調會 （ICH）、美國注射劑協會（PDA）、國際製藥工程協會（ISPE）等指導原則，此次歐盟質量授權人（QP）審計主要針對抗原和新型佐劑BFA03的原液及製劑，涵蓋生產管理體系、質量管理體系、廠房設備設施管理體系、驗證和計算機化系統、物料管理系統、產品檢測和放行管理等，多方面進行全面系統且深入的檢查。泰州的重組蛋白新冠肺炎疫苗ReCOV生產基地，獲得由歐盟QP簽發的符合性聲明。

ReCOV為集團綜合運用新型佐劑、蛋白工程平台等技術平台研發的重組新冠肺炎疫苗。根據集團進行的相關研究，ReCOV對Omicron、Delta等變種病毒，具有良好的交叉中和作用和免疫持久性。集團在新西蘭為ReCOV進行的I期試驗的臨床數據亦顯示，總體安全性良好，相比其他已批准上市的mRNA新冠肺炎疫苗及候選疫苗，ReCOV可潛在性誘導相似或更高水平的中和抗體。

不過要留意，集團未必能成功開發或營銷ReCOV，於買賣證券時審慎行事。

【新股IPO】三新股明早掛牌　力高健康生活2370暗盤升一成　瑞科生物一手賺350元

港股 瑞科生物－B（02179）

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