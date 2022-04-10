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【零售綠債】保底息加至2.5厘、全期最低派息多150元　中銀：料70萬人申請

Hot Talk 21:07 2022/04/10

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零售綠債保底息率加至2.5厘，分析指收息股較其吸引，惟風險不低。

原定3月初認購、3月23日掛牌的首批政府綠色零售債券 （04252） ，因第五波疫情而延期認購。財政司司長陳茂波在網誌上表示，考慮到疫情已逐步改善，加上不少商業活動也可透過網上或其他電子方式進行，政府將在短期內重啟零售綠債發行。預計在本月底或之前接受認購申請，考慮到利率趨升，最低年息率將由2厘上調到2.5厘，發行額方面亦調整至150億元，並可按認購情況加碼至最多200億元。

港府2月公佈擬發零售綠色債券 【下一頁】

2.5厘的保底息率較2月份時所公佈的2厘增加50點子，即零售綠債每年每手派息最少250元，全期派息共最少750元。較最初公佈的派息，即每手每年最少200元、全期最少共600元，多出150元。

加大後的150億元目標發行額亦與iBond近年的目標發行額相同。去年6月的第八批ibond約70萬人認購，認購金額相當於目標發行額3.6倍，政府當時因應認購反應，將最終發行額加至200億元上限，大部份申請都獲分派上限3手。

條款與iBond相若

除保底息率與發行額外，今批零售綠債其他條款不變，仍與iBond（通脹掛鈎債券）相若，每手入場費1萬港元，債券年期維持3年，每半年派息一次。政府會以定息2厘及浮息，兩者中較高者計算派息，並會以「循環派發」機制分配債券，以滿足小額投資者申請。

政府延期零售綠債發行前，已有多間證券行預告推出優惠，除例牌的「多免」優惠外，亦有較進取的證券行如雲鋒證券提供百分百無上限孖展認購，客戶中籤才需要入錢，耀才亦有孖展認購1手綠色零售債券「免利息免按金」的先到先得優惠。

中銀：預期超購3至5倍認購

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，綠色產品及零售債券在過往一兩年愈來愈受市場歡迎，最低保證回報亦由2厘增加至2.5厘，加上市場預期通脹緩緩升溫，客戶取得浮式回報機會增加。另外，香港息口未必跟隨美國加息幅度及速度，港元定期存款普遍仍然低於1厘。因此相比下，今次綠色債券會受市場歡迎，預計吸引超過70萬人申請，線上申請比率超過8成，總認購金額亦預期會超額3至5倍。

新一批iBond或較零售綠債更能反映美國加息幅度

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，零售綠債上次提出時已有眾多客戶查詢及有意認購，相信在投資方向更不穏的情況下，將保證息率上調後更加吸引投資者認購，預期必錄超額認購。雲鋒證券總經理周海根指，零售綠債是市況欠佳下不俗的投資選擇，預期息率回報有機會高於其保底息率，又指每人認購4至5手獲分配機會較大，全家一起申購可提高中籤率。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠指，收息股雖較零售綠債息率吸引惟前者風險不低。能源價格上升下中電 （00002） 、煤氣 （00003） 無法即時完全將成本轉嫁予客戶，影響股份盈利能力；滙豐 （00005） 的淨利息收益率(NIM)尚未完全反映英國加息前景；內銀股則受累低息環境與讓利政策。他又認為，隨著美國加息步伐加快，稍後推出的新一批iBond或較零售綠債更能反映美國未來加息幅度，但屆時認購反映料更熱烈，或令每人中籤手數低於零售綠債。

相關文章：

【綠色債券】陳茂波：零售綠債料月底前接受認購　最低年息率將由2厘上調到2.5厘

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記者：余倩敏

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債券 收息股 派息 加息 陳茂波 iBond 孖展 滙豐控股（00005） 美國 通脹

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