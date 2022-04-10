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【消費券2022】新地十五大商場生意升2成　人流反彈至疫前水平

商業 19:53 2022/04/10

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apm電子品牌商戶，高峰期有逾百人排隊入店，兼要分區輪侯。（資料圖片）

第五疫情從高峰回落，加上受惠於政府首階段電子消費券發放帶動，商場人流暢旺。消費券派發首4天內，新鴻基地產十五大商場的生意及人流已分別較上月升20%及30%。

【消費券2022】新城市廣場料周末人流升30%　餐飲、電子及珠寶鐘錶成大贏家？

新鴻基地產代理執行董事馮秀炎表示：「政府首階段電子消費券推出首四日，商場已派發逾5,000份消費優惠，令商場及商戶受惠，尤其是電子影音、金飾珠寶及個人保健產品商戶，平均生意比上月至少升20%至30%，人流旺直接帶動衣履商戶生意，全場消費熱鬧。」

高峰期逾百人排隊入店

她又提到，有電子影音商戶反映消費券派發首日，生意升逾1倍多。期間，apm電子品牌商戶，高峰期有逾百人排隊入店，兼要分區輪侯，連結帳都要輪侯近半小時。

元朗廣場更有影音商戶直言，周末升幅逾1倍，遠勝預期。當中，因不少市民要長期居家工作，刺激平版電腦、智能手機銷情上揚。市民留家時間增加，亦帶動大吋數的電視機、以及潮流多功能煮食鍋銷量，人均消費可達6,000元。

金飾珠寶生意升5成

馮秀炎續稱，有金飾珠寶租戶反映，3錢金粒、龍鳳鐲及金手鏈最受歡迎。今年消費券加碼1倍，加上近日金價回落，消費券相關人均消費由去年的3,000至6,000元，增至今年的6,000至8,000元，增幅逾3成。其他地區商場如大埔超級城、元朗廣場等，亦有珠寶商戶分享，營業額升幅按月升至少50%。

在消費券帶動下，配合商場的優惠獎賞及創意互動體驗，加上復活節即將來臨， 她預計今年第二季商場人流生意表現將較第一季理想。

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責任編輯：葉泳珊

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